Αθλητικά

Μπακς: Έκανε “5 στα 5” με πάρτι Αντετοκούνμπο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «διέλυσε» τους Πίστονς και τα "ελάφια" παρέμειναν αήττητα εντός έδρας.

Την πέμπτη διαδοχική νίκη τους σημειώσαν οι Μπακς, που επικράτησαν εύκολα του Ντιτρόιτ στο Fiserv Forum me 114-93. Μάλιστα αυτό ήταν το πρώτο 5/5 των Μπακς εντός έδρας τα τελευταία 41 χρόνια. Τα «ελάφια» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 11-8 ενώ αντίθετα οι Πίστονς έπεσαν στο 4-14.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για ακόμη ένα ματς απολαυστικός και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 33 πόντους (11/13 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 8/10 βολές), 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ και 1 λάθος σε 31 λεπτά συμμετοχής. Εξαιρετικός ήταν και ο Μπόμπι Πόρτις που είχε 28 πόντους (6/7 τρίποντα) και 10 ριμπάουντ σε 31 λεπτά ενώ 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ πρόσθεσε ο Τζρου Χόλιντεϊ.

Για τους φιλοξενούμενους, ο Τρέι Λάιλς είχε 19 πόντους ενώ το Νο1 του φετινού draft Κέιντ Κάνινγχαμ είχε 9 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 30 λεπτά.

Επόμενοι αγώνες για τους Μπακς τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/11) τους Ντένβερ Νάγγετς) και τα μεσάνυχτα της Κυριακής (28/11) τους Ιντιάνα Πέισερς.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Βορίδης: ανησυχούν για τις εκκλησίες, αλλά δεν μιλούν για τις πορείες

Εξαδάκτυλος: Υπάρχουν αντιφάσεις στα μέτρα - Οι ανεμβολίαστοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους

Ντιέγκο Μαραντόνα: η ζωή ενός θρύλου