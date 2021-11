Τεχνολογία - Επιστήμη

Μεταβιβάσεις ακινήτων, διαζύγιο, βάπτιση, ίδρυση επιχείρησης με ένα κλικ

Έξι νέες ψηφιακές εφαρμογές που έρχονται τις επόμενες εβδομάδες με στόχο να γίνει πιο εύκολη η καθημερινότητα του πολίτη.

Έτοιμες εφαρμογές που αναμένεται να υλοποιηθούν στις επόμενες εβδομάδες έχει στο συρτάρι του το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με στόχο να γίνει πιο εύκολη η καθημερινότητα του πολίτη και να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής του. Ποιες είναι οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες που θα «εισβάλουν» άμεσα στην ζωή μας;

1. Πινάκιο της δίκης. Όπως έχει ανακοινώσει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της δικαιοσύνης. Την ερχόμενη εβδομάδα είναι έτοιμη η ψηφιακή εφαρμογή για τα δικαστήρια η οποία θα δίνει την δυνατότητα στους πολίτες να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο το πινάκιο της δίκης.

2. Χαρτιά για την βάπτιση ενός παιδιού και ονοματοδοσία. Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που χρειαζόταν να συγκεντρώσουν οι γονείς είτε για να βαφτίσουν το παιδί τους είτε σε περίπτωση ονοματοδοσίας θα αντλούνται διαδικτυακά με ένα κλικ χωρίς κόπο, μακριά από ουρές

3. Υπηρεσίες τηλεψυχιατρικής. Στο πλαίσιο της τηλειατρικής που έχει ήδη ανακοινώσει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης θα προσφέρεται δωρεάν τηλεσυμβουλευτική για θέματα ψυχικής υγείας μέσα από συγκεκριμένη πλατφόρμα

4. Μεταβιβάσεις ακινήτων. Όπως έχει ήδη αναφέρει ο κ. Πιερρακάκης έχει σχεδιαστεί ένα σύστημα στον συμβολαιογράφο, «τον ψηφιακό φάκελο μεταβίβασης ακινήτων. Όλα θα γίνονται στον συμβολαιογράφο». Το σύστημα με τη συναίνεση των ενδιαφερομένων θα αντλεί όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά από τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.

5. Ίδρυση ατομικής επιχείρησης Η όλη διαδικασία θα ολοκληρώνεται με μία ενέργεια, αποφεύγοντας όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και η ταλαιπωρία των ενδιαφερόμενων. «Ψηφιοποιοόυμε και απλοποιούμε τις διαδικασίες, ενδυναμώνουμε τους επαγγελματίες» έχει επισημάνει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης..

6. 'Αυλο διαζύγιο. Έρχεται η εφαρμογή που θα δίνει την δυνατότητα σε ζευγάρια που επιθυμούν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους να προχωρήσουν γρήγορα και από το σπίτι τους στην έκδοση του συναινετικού διαζυγίου. Ολόκληρη η διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω μιας εφαρμογής στο διαδίκτυο. Αυτό που προβλέπεται είναι ότι οι δύο πλευρές, μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου, θα μπορούν ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα στην ενιαία ψηφιακή πύλη gov.gr να λύουν τον γάμο τους μέσα σε διάστημα 10 ημερών, χωρίς να φτάσουν στο δικαστήριο.

