Ιππόδρομος: Διαμαρτυρία με άλογα στο κέντρο της Αθήνας (εικόνες)

Διαμαρτυρία με άλογα από τους εργαζομένους του Ιπποδρόμου στο κέντρο της Αθήνας. Κλειστοί δρόμοι.

Συγκέντρωση πραγματοποιούν αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας εργαζόμενοι στον ελληνικό Ιππόδρομο, οι οποίοι έχουν και άλογα, με αποτέλεσμα η Τροχαία να διακόψει την κυκλοφορία, σε ορισμένους δρόμους.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κολοκοτρώνη, με αίτημα να παραμείνει ανοιχτός ο Ιππόδρομος και σύμφωνα με την αστυνομία έχουν κατεβάσει και έξι άλογα μέχρι στιγμής, ενώ -όπως λένε- αναμένεται να μεταφερθούν και άλλα άλογα καθώς και ένα λεωφορείο με συναδέλφους τους.

Λόγω της κινητοποίησης έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Αθηνάς από το ύψος της οδού Βορέου, στην Καραγεώργη Σερβίας από το ύψος της οδού Βουλής και στην οδό Κολοκοτρώνη από το ύψος της οδού Λέκκα.

