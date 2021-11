Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Γλυκά Νερά: βίντεο της Καρολάιν λίγο πριν την δολοφονία

Ενδιαφέρον προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο της απευθύνεται ο πιλότος. Κλήθηκε από εισαγγελέα ο εκδότης που υποστηρίζει ότι δεν σκότωσε ο σύζυγος της την άτυχη νεαρή μητέρα, αλλά τρίτο πρόσωπο.

Ένα βίντεο με την Καρολάιν, τραβηγμένο από τον προφυλακισμένο για την δολοφονία της, σύζυγο της, έφερε στην δημοσιότητα η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Το βίντεο ελήφθη ενώ το ζευγάρι έχει «χάσει» το πρώτο του παιδί και έχει αποκτήσει την μικρή Λυδία, λίγους μήνες πριν από την αποτρόπαιη δολοφονία της 20χρονης, μέσα στο σπίτι της, στα Γλυκά Νερά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο τρόπος με τον οποίο απευθύνεται στην Καρολάιν ο καθ΄ ομολογία του συζυγοκτόνος, κατά πολλούς «προδίδοντας» την εν γένει συμπεριφορά του απέναντι στην νεαρή γυναίκα.

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος Κέλλυ Χεινοπώρου, το πρωί ο συνήγορος του καθ’ ομολογίαν του δράστη της δολοφονίας, κατέθεσε υπόμνημα στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών επί της εισαγγελικής πρότασης, στο οποίο ο πιλότος για ακόμη μια φορά αρνήθηκε ότι είχε κίνητρο για το έγκλημα η ότι το είχε προσχεδιάσει.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο πιλότος από τις Φυλακές Κορυδαλλού, όπου βρίσκεται προφυλακισμένος, έχει το βλέμμα του στραμμένο μόνο στην προσεχή Δευτέρα. Τότε, αναμένεται ο γνωστός εκδότης και πρώην συγκρατούμενος του, να προσκομίσει στον Εισαγγελέα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία – όπως ισχυρίζεται ο εκδότης - αποδεικνύουν ότι δεν δολοφόνησε την Καρολάιν ο σύζυγος της, αλλά άλλο πρόσωπο.

Όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Αλέξανδρος Παπαιωαννίδης, συνήγορος του συζυγοκτόνου, «σήμερα θα συναντηθώ με τον εκδότη που ισχυρίζεται ότι διαθέτει στοιχεία, τα οποία θα ανατρέψουν, όπως λέει, την υπόθεση του εντολέα μου. Ο εκδότης με ενημέρωσε ότι έχει λάβει κλήση από την Εισαγγελία, προκειμένου την προσεχή Δευτέρα να προσκομίσει τα στοιχεία που λέει ότι έχει στην διάθεσή του. Στην όλη διαδικασία θα είμαι παρών».

