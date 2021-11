Life

“Το Πρωινό” - Σερβετάλης: ο Βαλτινός, ο Γονίδης και το εμβόλιο με τον “πίθηκο” (βίντεο)

Αδιάκοπος μαίνεται ο σάλος μετά την αποχώρηση του ηθοποιού από παράσταση μόνο για εμβολιασμένους. “Καυστικός” ο Γρηγόρης Βαλτινός, υπέρ του Σερβετάλη ο τραγουδιστής.

Συνεχίζεται με την ίδια ένταση η διάσταση απόψεων και η κόντρα που προκάλεσε με την αποχώρηση του από την παράσταση «Ρινόκερος» ο Άρης Σερβετάλης, αρνούμενος να παίξει σε παράσταση μόνο για εμβολιασμένους, λόγω των τελευταίων μέτρων για την αναχαίτιση της πανδημίας.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο Γρηγόρης Βαλτινός είπε ότι δεν συνηθίζει να σχολιάζει συγκεκριμένες δηλώσεις συναδέλφων του, ανέφερε ωστόσο ότι «γίνεται ένας πόλεμος, όλη η ανθρωπότητα πολεμάει έναν αόρατο εχθρό. Είναι σαν να σου λέει κάποιος επειδή σκοτώνονται κάποιοι στην πρώτη γραμμή, πήγαινε εσύ και εγώ…».

Προσέθεσε πως «κάποιοι δεν μπαίνουν στην διαδικασία του εμβολιασμού ακόμη και από ναρκισσισμό», ενώ όπως αποκάλυψε «έδωσα μάχη για να είναι μόνο για εμβολιασμένους τα θέατρα. Δεν μπορεί κάποιος που κλείστηκε για δύο χρόνια, έδωσε μάχη για αυτόν και τα παιδιά του και εμβολιάστηκε για να προστατευθεί αυτός και τα παιδιά του να κάθεται δίπλα σε κάποιον που να μην ξέρει τι είναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο ένα πολτό και να πούμε “μπείτε όλοι μέσα και αλέστε”».

Από την πλευρά του, ο Σταμάτης Γονίδης έπλεξε το εγκώμιο του Άρη Σερβετάλη, λέγοντας ότι «ο Σερβετάλης ποιεί ήθος, είναι μια γομολάστιχα που σβήνει την μαυρίλα που άφησαν κάποιοι άλλοι σε αυτό το επάγγελμα. Ο άνθρωπος σέβεται αυτό που κάνει, σέβεται τον θεό, τι άλλο να πω εγώ».

Σε ότι αφορά τον ίδιο, ο Σταμάτης Γονίδης είπε «εγώ έχω κάνει εμβόλιο, αλλά το Johnson, γιατί είδα ότι δεν έχει μέσα RNA, που έχουν τα άλλα». Κάνω κάθε χρόνο το αντιγριπικό εμβόλιο που έχει μέσα τον “χιμπαντζή”, τον ιό του πιθήκου», ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης του είπε «εγώ κάθε πρωί πίνω αγιασμό και κοινωνώ κάθε δύο μήνες, αυτό δεν είναι θαύμα;».

