Γκάγκα: "Παρέμβαση" του Ρουβίκωνα στο σπίτι της (εικόνες)

Νωρίτερα μέλη του Ρουβίκωνα έγραψαν συνθήματα στο σπίτι του Άκη Σκέρτσου. Η ανάρτηση Πλεύρη για τις επιθέσεις.

Επίθεση λίγο μετά τα μεσάνηχτα έξω από το σπίτι της αναπληρώτριας υπουργού Υγεία, Μίνας Γκάγκα, έκαναν μέλη της αναρχικής συλλογικότητας "Ρουβίκωνας", ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το έγγραφο που απέστειλε στους διοικητές των υγειονομικών Περιφερειών και με το οποίο ζητά να μειωθούν, όπου είναι εφικτό, τα τακτικά χειρουργεία.

Τα μέλη του "Ρουβίκωνα" έγραψαν στον εξωτερικό τοίχο του σπιτιού "μείωση κρατικών χειρουργείων. Κρατικές Δολοφονίες".

Νωρίτερα, λίγο μετά τις 9.30 χθες το βράδυ, η ομάδα του Ρουβίκωνα έγραψε συνθήμα και στο σπίτι του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου. Οι δράστες έγραψαν με μπογιά στο εσωτερικό της πολυκατοικίας που διαμένει ο κ. Σκέρτσος.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

«Απολύτως χυδαία», χαρακτηρίζει ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, με ανάρτησή του στο twitter, την επίθεση στο σπίτι της κ. Γκάγκα και τονίζει: «Είμαστε όλοι δίπλα της. Δεν μας τρομάζουν δεν μας εκφοβίζουν».





