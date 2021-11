Κοινωνία

Γιώργος Καραϊβάζ: Τον πατέρα μου τον σκότωσε το σύστημα που πολεμούσε, λέει ο γιος του

Ο Δημήτρης Καραϊβάζ μιλά για την εν ψυχρώ δολοφονία του πατέρα του έξω από το σπίτι τους στην Άλιμο και συγκλονίζει...

Συνέντευξη στο International Press Institute και στον Jamie Wiseman έδωσε ο γιος του Γιώργου Καραϊβάζ, Δημήτρης, ο οποίος μίλησε για την εν ψυχρώ εκτέλεση του πατέρα του έξω από το σπίτι του στην Άλιμο στις 9 Απριλίου 2021, με τις έρευνες να είναι ακόμα σε εξέλιξη.

«Δεν έχουμε ιδέα για το ποια ήταν η αιτία της δολοφονίας. Δεν έψαχνε αυτή τη στιγμή για κάτι συγκεκριμένο, απ’ ό,τι ξέρουμε. Έχει ξαναυπάρξει στο παρελθόν στόχος συμβολαίου θανάτου από τρομοκρατικές οργανώσεις και από μαφιόζους. Όμως σε αυτή τη φάση δεν είχε προσπαθήσει κανείς να τον εκφοβίσει, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν. Ήταν ένα πισώπλατο χτύπημα μεταφορικά και κυριολεκτικά».

«Δεν πιστεύω ότι αυτό που σκότωσε τον πατέρα μου ήταν ένα πρόσωπο, ένα όπλο, ή ακόμη και ένας εγκληματικός “εγκέφαλος”. Αυτό που τον σκότωσε ήταν τα συστημικά προβλήματα που ο πατέρας μου πολεμούσε. Ακόμη κι αν ο συγκεκριμένος άνθρωπος που έδωσε την εντολή για τη δολοφονία του πατέρα μου, οι δολοφόνοι του, και το όπλο της δολοφονίας, δεν τον σκότωναν, κάτι άλλο θα τον σκότωνε. Γιατί ο πατέρας μου δεν πολεμούσε έναν συγκεκριμένο άνθρωπο, πολεμούσε ένα συστημικό πρόβλημα, και όσο αυτό το συστημικό πρόβλημα παραμένει, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί τη ζωή του πατέρα μου ή οποιουδήποτε άλλου που πιστεύει πραγματικά στη δικαιοσύνη και στην αποκάλυψη της αλήθειας» ανέφερε ο Δημήτρης Καραϊβάζ.

«Κάτι πάει λάθος»

Ο γιος του γνωστού δημοσιογράφου μίλησε για όσα πρέπει να γίνουν. «Αυτό που θα ήθελα να δω από την κυβέρνηση είναι να επικεντρωθεί στα αληθινά προβλήματα και να μη ρίχνει ευθύνες σε πρόσωπα, τα οποία προφανώς έχουν ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν, αλλά να κοιτάξει πίσω από αυτό: τι μπορούμε να κάνουμε για να μην ξανασυμβεί αυτό; Μπορούμε να κατηγορήσουμε έναν άνθρωπο; Όχι, γιατί κάποιος άλλος θα πάρει τη θέση του. Πρέπει να κάνουμε κάτι βαθύτερο από αυτό. Κάτι πάει λάθος. Αυτό θα έπρεπε οι αρχές και η κυβέρνηση να προσπαθήσουν να διορθώσουν» τόνισε o γιος του Γιώργου Καραϊβάζ.

«Η υποστήριξη δεν ήταν η μεγαλύτερη, αλλά δεν ήταν και λίγη. Από την πρώτη στιγμή ξεκαθαρίσαμε ότι δεν θέλουμε χρήματα για να νιώσουμε στήριξη. Αυτό που θέλαμε ήταν να στείλουμε ένα μήνυμα ότι η δολοφονία του πατέρα μου δεν θα έπρεπε να κάνει τον κόσμο να φοβάται. Η δολοφονία του είναι μια έμπνευση, μια ελπίδα γιατί έδειξε ότι ένας άνθρωπος, μόνο με την πένα του όπως έλεγε ποιητικά ο ίδιος, μπορεί να αλλάξει τον κόσμο και να τον κάνει καλύτερο. Αυτό θέλαμε να δούμε να ακούγεται σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη στήριξη θέλαμε από την Ελλάδα και από άλλες χώρες. Όμως δεν το είδαμε τελικά. Δεν είδαμε την ελπίδα να ξεπηδά από τον θάνατο του πατέρα μου. Είδαμε φόβο και προκατάληψη» πρόσθεσε.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα από τη δολοφονία του πατέρα μου είναι η ελευθερία του Τύπου, γιατί αν δεν μπορείς να εμπιστευτείς ότι οι δημοσιογράφοι θα πουν την αλήθεια επειδή φοβούνται, τότε ποιους θα εμπιστευτείς; Αυτός είναι ο βασικός λόγος που φοβόμαστε: επειδή δε βλέπουμε διάθεση από πολλούς ανθρώπους να πουν την αλήθεια» επισήμανε.

