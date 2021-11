Τσίπρας για γυναικοκτονίες: Να μη λείψει ξανά καμία στο μέτρημα

Πολιτική

Την αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία» ζητά ο Αλέξης Τσίπρας ο οποίος ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών επισκέφτηκε τους Γιατρούς του Κόσμου.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, επισκέφθηκε σήμερα τους Γιατρούς του Κόσμου και ενημερώθηκε για το ανοιχτό κέντρο διαμονής «A step forward» για ευάλωτες γυναίκες αιτούσες άσυλο και τα παιδιά τους, στις οποίες προσφέρει φιλοξενία και προστασία, μια ολιστική εξατομικευμένη φροντίδα για το διάστημα κατά το οποίο εξετάζεται το αίτημα τους για άσυλο.



Ο κ. Τσίπρας κάλεσε όλες και όλους να συμμετέχουν ενεργά στις σημερινές δράσεις αφύπνισης και αγώνα για την εξάλειψη της βίας ενάντια στις γυναίκες.





Στη συνέχεια, με ανάρτησή του στο Facebook σημείωσε σχετικά με την σημερινή μέρα:



«Να μη λείψει ξανά καμία στο μέτρημα



Μετράμε στη χώρα μας 13 γυναικοκτονίες από τις αρχές του έτους. 13 γυναίκες δε βρίσκονται ανάμεσά μας, εξαιτίας της πατριαρχίας και της βίας που η ίδια γεννά. Η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών είναι μια αποτυχία της κοινωνίας μας.



Ασφαλώς ο σεξισμός δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, αλλά παγκόσμιο. Η Ελλάδα, όμως, βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο στο ευρωπαϊκό βαρόμετρο για την ισότητα των φύλων.



Η έμφυλη βία συναντάται σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας, στο οικογενειακό, φιλικό, αλλά και εργασιακό περιβάλλον. Οι κοινωνικές ανισότητες, τις οποίες διεύρυναν η πανδημική κρίση και η αυξανόμενη φτώχεια που υπήρξε αποτέλεσμα αυτής, επηρεάζουν ιδιαίτερα τις γυναίκες.



Αποτελεί χρέος μας απέναντι στη Δημοκρατία η διασφάλιση της ισότητας, της ισονομίας, της ευημερίας και της ασφάλειας για όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια του τόπου μας. Είναι αναγκαίο να κατανοήσουμε πως η πατριαρχική δομή της κοινωνίας και ο διάχυτος σεξισμός γεννούν τις αιτίες της έμφυλης βίας.



Ωστόσο, δεν αρκεί να πενθούμε, να καταδικάζουμε και να εξοργιζόμαστε. Είναι χρέος της Πολιτείας η θεσμική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία» και οι στοχευμένες δράσεις της για την εξάλειψή τους. Ήρθε η ώρα της δράσης και των αλλαγών. Για να μη λείψει ξανά καμία στο μέτρημα».

