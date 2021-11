Life

“Άγριες Μέλισσες”: συγκλονιστικό επεισόδιο την Πέμπτη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρακολουθήστε αποκλειστικό απόσπασμα από το τελευταίο επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”, που μεταδόθηκε από “Το Πρωινό”.

Καταιγιστικές και ανατρεπτικές είναι οι εξελίξεις στο σημερινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”, που θα είναι το τελευταίο για αυτήν την εβδομάδα.

Σε αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε από την εκπομπή “Το Πρωινό”, η Μυρσίνη επισκέπτεται το σπίτι των παιδιών της, για να δει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Κωνσταντής και έχει έναν έντονο διάλογο τόσο μαζί του, όσο και με την Πηνελόπη, ενώ παράλληλα με τα δηκτικά σχόλια του εναντίον της, ο Νικηφόρος την καλεί διαρκώς να φύγει από το σπίτι.

Στην συνάντηση αυτή, η Μυρσίνη ενημερώνει την Πηνελόπη ότι επέστρεψαν με τον Δούκα στην Ελλάδα για να είναι παρόντες στον γάμο του Μελέτη.

Παρακολουθήστε το αποκλειστικό απόσπασμα από το σημερινό επεισόδιο της σειράς “Άγριες Μέλισσες”, όπως προβλήθηκε από την εκπομπή “Το Πρωινό”:

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Η Ελένη ανακουφίζεται με τον ερχομό του Λάμπρου, παρόλο που ξέρει πως τα δύσκολα είναι μπροστά τους. Ο Ακύλας αποφασίζει να κάνει μεγάλη ζωή, εις βάρος της κοινότητας του Διαφανίου, δημιουργώντας προβλήματα στον Τόλλια.

Η Μυρσίνη προσπαθεί να εξηγήσει την αλλαγή συμπεριφοράς του Δούκα, ο οποίος παραδίνεται στην αγκαλιά της Αντιγόνης. Ο Πέτρος αποφασίζει να εκδικηθεί τον θάνατο του αδερφού του, βάζοντας στο στόχαστρο τους δολοφόνους του. Η οικογένεια Τόλλια υποδέχεται τον Θανάση που κάθε φορά γυρίζει όλο και χειρότερος, προκαλώντας τριγμούς.

Η Δρόσω επιστρέφει στο θέατρο κι ανάμεσα στους θεατές θα βρεθούν ο Κωνσταντής και η Ζωή. Ο Νικηφόρος δέχεται μια δυσάρεστη έκπληξη απ’ τη Ρένα, ενώ η Ελένη και ο Λάμπρος θα πάρουν, μετά από πολύ καιρό, μια μικρή ανάσα απ’ τα προβλήματα που τους ταλανίζουν…

Gallery