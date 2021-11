Κοινωνία

Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για ισχυρή κακοκαιρία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ανέμους έως 8 μποφόρ. Πότε και ποιες περιοχές θα "χτυπήσει" το νέο κύμα κακοκαιρίας.

Διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας θα επηρεάσουν, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογική Υπηρεσίας (ΕΜΥ), τη χώρα μας από αύριο Παρασκευή (26/11) και από τα δυτικά, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους θυελλώδεις νότιους νοτιοδυτικούς ανέμους που θα φτάνουν τα 8 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν αύριο Παρασκευή (26/11) από τις πρώτες πρωινές ώρες στο Ιόνιο, βαθμιαία στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και σταδιακά στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο. Τα φαινόμενα που δεν αποκλείεται στη δυτική Ελλάδα να συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις, σταδιακά από το απόγευμα στα δυτικά θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα περιοριστούν στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στη Θράκη.

Το Σάββατο (27/11) νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσει από το απόγευμα το Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και το βράδυ το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη.

Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν την Παρασκευή (26/11) που θα φτάνουν στα πελάγη τα 8 μποφόρ, βαθμιαία όμως από το μεσημέρι στα δυτικά και από αργά το βράδυ στα ανατολικά, θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Με τα μέχρι στιγμής προγνωστικά στοιχεία, οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν την Κυριακή (28/11) και τη Δευτέρα (29/11) κατά διαστήματα στη δυτική Ελλάδα και στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Γλυκά Νερά: βίντεο της Καρολάιν λίγο πριν την δολοφονία

Κορονοϊός - Βορίδης: ανησυχούν για τις εκκλησίες, αλλά δεν μιλούν για τις πορείες

Άλιμος - Κονδύλης: διευθυντής σχολείου δεν “άναβε” το καλοριφέρ και “πάγωσαν” οι μαθητές