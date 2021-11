Πολιτική

Κορονοϊός - Οικονόμου: ούτε lockdown ούτε κατάρρευση του ΕΣΥ

Τι είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για την αύξηση των εμβολιασμών και την στήριξη του ΕΣΥ. "Πυρά" των κομμάτων για την διαχείριση της πανδημίας.

Στη στρατηγική της κυβέρνησης για να μείνουν ανοιχτές και πλήρως λειτουργικές η κοινωνία, η οικονομία και η εκπαίδευση, να ελεγχθεί η διασπορά του ιού και να περιοριστούν οι ανθρώπινες απώλειες, αναφέρθηκε ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου . Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη της ταυτόχρονης αντιμετώπιση των αλληλοεξαρτώμενων ζητημάτων που προκύπτουν.

Είπε κατηγορηματικά ότι δεν εξετάζεται η περίπτωση lockdown και πως επιχειρείται ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης και συνεχής ενίσχυση του ΕΣΥ.

Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε επίσης στην προσθήκη από σήμερα στη μάχη κατά του κορονοϊού των μονοκλωνικών φαρμάκων, που όπως είπε θα χορηγούνται με τα πρωτόκολλα σε νοσοκομειακό περιβάλλον τονίζοντας ωστόσο ότι δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τον εμβολιασμό.

Επεσήμανε ακόμη πως συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι για την εφαρμογή των μέτρων και αναφέρθηκε στην επιστολή του πρωθυπουργού στην κ. Φον ντερ Λάιεν με την οποία ζητεί να αποτελεί ο εμβολιασμός με την τρίτη δόση απαραίτητη προϋπόθεση για ασφαλείς μετακινήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ευρωπαίους πολίτες άνω των 60 ετών».

Όπως είπε και ο πρωθυπουργός πρόκειται για πρωτοβουλία που θα βοηθήσει τα συστήματα υγείας να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα ένα ισχυρό, χειμερινό κύμα νοσηλειών, ενώ θα συμβάλει στο να τεθούν υπό έλεγχο ο ιός και η πανδημία, χωρίς να χρειαστεί να καταφύγουμε σε νέους οριζόντιους περιορισμούς που θα έθεταν σε κίνδυνο την ανάκαμψη των οικονομιών μας και την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών.

Αναφερόμενος στις νέες επιθέσεις του Ρουβίκωνα σε σπίτια 2 ακόμη υπουργών της κυβέρνησης, τόνισε ότι η καταδίκη μας είναι αυτονόητη αλλά προκαλεί, ωστόσο, εντύπωση το γεγονός ότι ενώ από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα έχουμε επιθέσεις του Ρουβίκωνα σε 6 Υπουργούς της Κυβέρνησης δεν έχουμε ακούσει ακόμα μια λέξη καταδίκης ή αποδοκιμασίας από την Αξιωματική Αντιπολίτευση.

Τα πυρά του στον Αλέξη Τσίπρα, για όσα υποστήριξε σε συνέντευξη του την Τετάρτη, έστρεψε και ο Υπουργός Υγείας , Θάνος Πλεύρης δηλώνοντας πως «εν μέσω της κορύφωσης της πανδημίας σε όλη την Ευρώπη ο κ. Τσίπρας συμπεριφέρεται και πάλι ανεύθυνα και χρησιμοποιεί την πανδημία ως ευκαιρία να αποκομίσει μικροκομματικά οφέλη. «Προβλέπει» ως Κασσάνδρα την κατάρρευση του ΕΣΥ και εύχεται ένα νέο lockdown δίχως να κάνει καμία ουσιαστική πρόταση. Για μια ακόμη φορά θα διαψευστεί. Το ΕΣΥ, όπως άντεξε, θα αντέξει και η οικονομία θα μείνει ανοιχτή».

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Τσίπρας ζητά μέτρα ενός της αποτυχίας Μητσοτάκη

Σε απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Θάνο Πλεύρη, αναφέρεται «Ο κ. Πλεύρης ως υπουργός υγείας με 100 νεκρούς τη μέρα, με την Ελλάδα εδώ και μήνες πρωταθλήτρια σε θανάτους ανά εκατ. κατοίκων σε όλη την Δυτική Ευρώπη, με δεκάδες ασθενείς πρόχειρα διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ και με το ΕΣΥ και τους υγειονομικούς υπό κατάρρευση, από ότι φαίνεται δεν έχει άλλη έγνοια από το να καταφέρεται εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ και του Προέδρου του. Το ένα δέκατο των αντανακλαστικών που επιδεικνύει τόσο αυτός όσο και ο εθνικός ψεύτης κ. Οικονόμου, για να απαντούν στον Αρχηγό της Αντιπολίτευσης, αν επιδείκνυαν για να αντιμετωπίσουν τη τραγική κατάσταση του ΕΣΥ, ίσως τα πράγματα να μην ήταν τόσο δραματικά. Ο κ. Τσίπρας ζήτησε χθες για χιλιοστή φορά αυτονόητα μέτρα για να αποτραπούν και οι επερχόμενες εκατόμβες νεκρών αλλά και ένα ακόμη καταστροφικό λοκντάουν. Η πρωτοφανής ανικανότητα του κ. Μητσοτάκη και των υπουργών του όμως, πολύ φοβόμαστε ότι μας οδηγούν νομοτελειακά και στα δύο. Τέλος, επειδή ο κος Πλεύρης εκτός από ανίδεος με τα της Υγείας είναι και εξίσου ανίδεος και με τη μυθολογία, τον ενημερώνουμε ότι η Κασσάνδρα, την οποία επικαλείται, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε».





Εν τω μεταξύ, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας συναντήθηκε σήμερα με αντιπροσωπεία της ΠΟΕΔΗΝ, λέγοντας, μεταξύ άλλων, «η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, η κυβέρνηση θα πρέπει να αφήσει τα “λόγια τα μεγάλα” και να προχωρήσει άμεσα σε μαζικές προσλήψεις υγειονομικών, γιατρών, νοσηλευτών, διοικητικού – βοηθητικού προσωπικού, να προχωρήσει στην επίταξη του ιδιωτικού τομέα της Υγείας. Και βεβαίως, να γενικευτεί το επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας, που είναι από τα άμεσα -πιστεύουμε- μέτρα που μπορούν να δώσουν κάποια ανακούφιση, μαζί με όλα τα υπόλοιπα που θα συζητήσουμε, βεβαίως, σήμερα σ’ αυτή μας τη συνάντηση».

Από την πλευρά της η Ελληνική Λύση, σε ανακοίνωση της αναφέρει «Κάποιος να πει στον κύριο Πλεύρη ότι πρώτη η Ελληνική Λύση μίλησε στο Κοινοβούλιο για lockdown που έρχεται και ότι η κυβέρνηση, με τις πράξεις της και την ανικανότητα της δυστυχώς θα μας οδηγήσει σε αδιέξοδο. Όσο για τις «Κασσάνδρες», να του υπενθυμίσουμε ότι η Κασσάνδρα επιβεβαιώθηκε, γιατί και η Τροία έπεσε και εκατόμβες νεκρών είχαμε εντός της Τροίας! Ευχόμαστε να μη συμβούν όλα αυτά. Υ.Γ. Εάν ο Υπουργός τα «πάει» στην Υγεία όπως τα «πηγαίνει» στην Ιστορία, τότε θα συμβούν τα χειρότερα».





