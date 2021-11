Συνταγές

Συνταγή για λαχανοντολμάδες από τον Πέτρο Συρίγο

Ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό” ετοιμάζει και μας προτείνει δύο παραλλαγές της παραδοσιακής συνταγής.

Λαχανοντολμάδες με αυγολέμονο ετοίμασε ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό”, την Πέμπτη.

Ο Πέτρος Συρίγος έδειξε βήμα – βήμα την εκτέλεση της συνταγής και πως ετοιμάζονται τα φύλλα του λάχανου, ενώ μοιράστηκε τα μυστικά του για την επιτυχία της συνταγής, προτείνοντας παράλληλα παραλλαγές για την πυκνότητα της σάλτσας.

Για τους λαχανοντολμάδες

1 αφράτο λάχανο 1,5 -2 κιλά

700 γρ κιμά (χοιρινό η μοσχαρίσιο)

3 μέτρια ξερά κρεμμύδια

2 σκ σκόρδο

1 κούπα μαιντανό ψιλοκ.

1 κούπα άνηθο ψιλοκ.

2 τομάτες

½ κούπα ρύζι καρολίνα

4 κούπες νερό

1 κύβο λαχανικών

Χυμό απο 1 λεμόνι

Αλάτι,πιπέρι

½ κούπα ελαιόλαδο

1 κ.γ. κορν φλάουρ (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Βάζουμε μια μεγάλη κατσαρόλα με αρκετό νερό να βράσει. Με ένα μαχαίρι κόβουμε το κοτσάνι στο λάχανο και το βάζουμε στην κατσαρόλα με μεριά του κοτσανιού προς τα κάτω. (Όσο ζεματίζονται τα φύλλα ξεκολλάνε από το λάχανο, προσοχή μη τα τραβάτε, ξεκολούν μόνα τους. Βγάζουμε τα φύλλα ένα ένα και τα βάζουμε δίπλα μας σε ένα ταψί, συνεχίζουμε μέχρι να τα κάνουμε όλα. Αφήνουμε να κρυώσουν καλά. Τα μικρά φύλλα ή τα πολύ χοντρά τα κρατάμε για να τα βάλουμε στον πάτο της κατσαρόλας.

Για τους λαχανοντολμάδες

Σε ενα μεγάλο μπόλ βάζουμε τον κιμά, το τριμμένο κρεμμύδι στον τριφτη,το πολτοποιημένο σκόρδο,την τριμμένη ντομάτα,τον άνηθο, τον μαιντανό,το ρύζι,το μισό ελαιόλαδο και αλατοπιπερώνουμε. Ζυμώνουμε καλα τα υλικά μας και αφήνουμε στην άκρη. Χωρίζουμε στα δυο τα μεγάλα φύλλα και αφαιρούμε με ενα μαχαιράκι το χοντρό μέρος στη μέση, τα μικρότερα φύλλα τα αφήνουμε ολόκληρα. Με αυτες τις ποσότητες θα φτιάξουμε 35 ντολμάδες μεγάλους η΄45 μικρότερους. Βάζουμε στην άκρη καθε φύλλου 1 κουταλια γέμιση,το διπλώνουμε ρολάροντας αλλα και στα πλάγια ωστε να εγκλωβίσουμε την γέμιση. Συνεχίζουμε με ολους τους υπόλοιπους. Στρώνουμε στον πάτο της κατσαρόλας τα φύλλα που δεν εχουμε καταφέρει να τα τυλίξουμε,επειδή ειναι μικρά ή σπασμένα και απο πάνω τοποθετούμε τους ντολμάδες, η ένωση τους θα πρέπει να ειξναι προς τα κάτω. Συνεχίζουμε με στρώσεις απλα προσοχή θα πρέπει να ειναι σφιχτά μεταξύ τους όλοι για να μην μας ανοίξουν. Σκεπάζουμε με ενα πιάτο. Περιχύνουμε τους ντολμάδες με ελαιόλαδο,αν θέλουμε βάζουμε και μερικά κοτσάνια απο μαιντανό και δυόσμο, νερό μέχρο να σκεπάσει το πιάτο,τον κύβο λαχανικών,χυμό απο 1 λεμόνι. Βάζουμε στην φωτιά, αφήνουμε δυνατά μέχρι να κοχλάσει και χαμηλώνουμε με μέτρια προς χαμηλή φωτιά ώστε να σιγοβράζουν για 45 λεπτά εως μια ώρα περίπου. Κατά τη διάρκεια προσθέστε μια κούπα νερό ακόμη.

Μικρά Μυστικά Επιτυχίας Της Συνταγής

Σκεπάζουμε με πιάτο τους λαχανοντολμάδες γινάτι αν τους αφήσουμε χωρίς, όταν βράσει το νερό θα χοροπηδούν μέσα στην κατσαρόλα και θα ανοίξουν.

Πάντα πρέπει να είναι σφιχτά όλα μέσα στο βράσιμο για να μην μας ανοίξουν.

Προσοχή στο τύλιγμα του λαχανοντολμά. Θα πρέπει να είναι σφιχτοί και η ένωση τους να είναι απ’ την κάτω πλευρά όταν θα τους τοποθετήσουμε στην κατσαρόλα.

