Προαστιακός: Αναστέλλονται δρομολόγια για δύο εβδομάδες

Ποια δρομολόγια αναστέλλονται λόγω εργασιών. Η ανακοίνωση του ΟΣΕ.

Αναστέλλεται από την ερχόμενη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου έως και Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 η απευθείας σύνδεση στα δρομολόγια του Προαστιακού του Πειραιά και της Αθήνας με Αεροδρόμιο καθώς και η σύνδεση των Λιοσίων με το Αεροδρόμιο, λόγω εργασιών αναβάθμισης του σιδηροδομικού δικτύου στο τμήμα μεταξύ Τριών Γεφυρών και Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ).

Για το παραπάνω διάστημα θα γίνεται μετεπιβίβαση στο Μετρό (Δουκ. Πλακεντίας) και τον ΗΣΑΠ (Νερατζιώτισσα).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΣΕ, πρόκειται για απαραίτητες εργασίες στην υποδομή και την σηματοδότηση που διαχειρίζεται η ΕΡΓΟΣΕ και ως εκ τούτου για το διάστημα που θα διαρκέσουν οι εργασίες, θα είναι αδύνατη η απευθείας σύνδεση του Πειραιά και της Αθήνας με το Αεροδρόμιο, όπως επίσης και η σύνδεση των Λιοσίων με το Αεροδρόμιο. Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στη σύνδεση του Αεροδρομίου με τους σταθμούς της Νεραντζιώτισσας και της Δ. Πλακεντίας, σταθμούς στους οποίους -μαζί με το Στ. Λαρίσης και τον Πειραιά- παρέχεται η εναλλακτική δυνατότητα μετεπιβιβάσεων από το δίκτυο του Προαστιακού στο σύστημα μέσων σταθερής τροχιάς της ΣΤΑΣΥ (Μετρό). Επίσης δεν επηρεάζονται οι απευθείας συνδέσεις της Αθήνας και του Πειραιά με το Κιάτο, τη Χαλκίδα και τη Θεσσαλονίκη.

«Οι εργασίες αυτές αποτελούν το τελευταίο κατασκευαστικό αντικείμενο μίας εκ των μακροβιότερων σιδηροδρομικών Συμβάσεων με αντικείμενο «την κατασκευή έργων υποδομής του τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου στο τμήμα μεταξύ Τριών Γεφυρών και Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ)». Η Σύμβαση αυτή υπεγράφη το 2002 και πλέον με συντονισμένες προσπάθειες Αναδόχων και Σιδηροδρομικών Φορέων οριστικοποιείται με τις τελευταίες αυτές εργασίες προς όφελος του επιβατικού κοινού.

Ο ΟΣΕ ζητάει την κατανόηση του επιβατικού κοινού για τυχόν τροποποιήσεις δρομολογίων από 29/11 έως 16/12 και υπόσχεται ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν συντομότερα» σημειώνεται στην ανακοίνωση του ΟΣΕ.

