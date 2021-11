Τεχνολογία - Επιστήμη

EMA: “ναι” για το εμβόλιο της Pfizer σε παιδιά 5 - 11 ετών

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός ανοίγει το δρόμο για τη χορήγηση του εμβολίου και στις μικρότερες ηλικίες.

Τον δρόμο για τη χορήγηση του εμβολίου σε παιδιά 5 έως 11 ετών ανοίγει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA), όπως μεταδίδει το Reuters.

Έως σήμερα έγκριση υπήρχε για τις ηλικίες άνω των 12 ετών. Σε αυτές τις ηλικές χορηγείται και στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.

Η δόση θα είναι μικρότερη από αυτή που χρησιμοποιείται στα παιδιά άνω των 12 ετών (10 μικρογραμμάρια αντί για 30 μικρογραμμάρια).

Οπως και στις μεγαλύτερες ηλικίες, θα χορηγείται σε δυο δόσεις στο χέρι με διαφορά τριών εβδομάδων.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεταιι ότι τα οφέλη υπερτερούν των κινδύνων, ειδικά για τις περιπτώσεις παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο σοβαρής νόσησης Covid-19.

Ο ΕΜΑ θα στείλει τις προτάσεις του στην Κομισιόν, ώστε να εκδοθεί η τελική απόφαση.

