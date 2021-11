Κοινωνία

Σέρρες: Παιδί πέθανε στον ύπνο του

Τραγωδία με 13χρονο που "έφυγε" στον ύπνο του. Τον βρήκε νεκρό η μητέρα του.



Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλεί η είδηση ότι αγόρι μόλις 13 ετών βρέθηκε νεκρό στο κρεβάτι του από την ίδια τη μητέρα του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ανήλικος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στις 5.30 τα ξημερώματα στο Νοσοκομείο Σερρών όπου οι γιατροί απλά διαπίστωσαν το θάνατό του.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το παιδί βρήκε νεκρό η μητέρα του στο κρεβάτι του και ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ Σερρών.

Η σορός του παιδιού μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή, ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια που προκάλεσαν τον πρόωρο θάνατό του.

