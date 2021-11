Life

“Game Of Chefs”: τελευταία δοκιμασία αποχώρησης την Πέμπτη (εικόνες)

Ελάχιστα βήματα πριν από την τελική φάση και την ανάδειξη του νικητή, οι συμμετέχοντες τα δίνουν όλα, με στόχο την παραμονή τους στον διαγωνισμό.

Μια ανάσα πριν από τους ΤΕΛΙΚΟΥΣ, το «Game Of Chefs» ανοίγει την πόρτα του, απόψε στις 21:00, για την τελευταία ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ των KITCHEN BATTLES, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς από αυτήν θα προκύψουν οι παίκτες που βρεθούν στον ΗΜΙΤΕΛΙΚΟ.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου καλωσορίζει τους διαγωνιζόμενους που είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν… τα μαχαίρια τους και να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τους όνειρο και την κατάκτηση του τίτλου του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και των 50.000 ευρώ!

Στη χθεσινή 2η ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ, το θέμα της οποίας ήταν η γαλλική κουζίνα, νικήτρια ήταν η ομάδα του Άγγελου Λάντου με 5 ψήφους. Η ομάδα του Άνταμ Κοντοβά πήρε 4 ψήφους και η ομάδα του Βασίλη Μουρατίδη 2 ψήφους.

Απόψε, στην ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ θα μαγειρέψουν όλοι οι παίκτες και από τις τρεις ομάδες, εκτός από τον Φραγκίσκο Μπαλαρίνη, από τη ΓΚΡΙ ΟΜΑΔΑ, που πήρε την ασυλία, από τον Άγγελο Λάντο, γιατί η ομάδα του κέρδισε στη χθεσινή ομαδική δοκιμασία. Ο Φραγκίσκος Μπαλαρίνης είναι ο πρώτος που εξασφάλισε μια θέση στον ημιτελικό.

Η Ντορέττα ενημερώνει τους διαγωνιζόμενους πως πρέπει να φτιάξουν ένα αλμυρό φοντύ, το οποίο θα συνοδεύεται από κροκέτες από ψάρι, κρέας και λαχανικά.

Στο τέλος της δοκιμασίας, οι παίκτες θα τοποθετήσουν τα πιάτα τους στον ιμάντα μεταφοράς και θα τα καλύψουν με τις καμπάνες. Τα πιάτα θα μεταφερθούν μπροστά στους 3 σεφ. Ο Άγγελος Λάντος, ο Βασίλης Μουρατίδης και ο Άνταμ Κοντοβάς θα κρίνουν και θα βαθμολογήσουν, χωρίς να ξέρουν σε ποιους ανήκουν τα πιάτα, ενώ ο ένας δεν θα γνωρίζει τη βαθμολογία του άλλου.

Σε αυτή τη φάση, υπάρχει το ρίσκο να κρίνουν αρνητικά το πιάτο διαγωνιζόμενου που ανήκει στην ομάδα τους και θετικά το πιάτο διαγωνιζόμενου που ανήκει στην αντίπαλη ομάδα.

7 διαγωνιζόμενοι διεκδικούν τις 5 θέσεις που έχουν μείνει για τον ΗΜΙΤΕΛΙΚΟ. Και για τους 7 είναι «όλα ή τίποτα». Ποιες είναι οι τελευταίες συμβουλές των σεφ προς τους παίκτες τους;

Ποια είναι η γνώμη της Άντζελας Παπαβασιλείου για την ΑΣΥΛΙΑ που δόθηκε στον Φραγκίσκο Μπαλαρίνη;

Θα καταφέρει ο Άγγελος Σακάι να βγάλει πιάτο;

Ποια είναι η γνώμη των σεφ για τα πιάτα που ετοίμασαν οι παίκτες;

Ποιος παίκτης ετοίμασε το καλύτερο πιάτο;

Ποιοι δύο τα χειρότερα;

Ποιο φαβορί αποχωρεί από το «Game of Chefs» μία ανάσα, μόλις, πριν τον ΗΜΙΤΕΛΙΚΟ;

