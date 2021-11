Σερβετάλης – “Ρινόκερος”: Η ανακοίνωση των συναδέλφων του μετά την αποχώρησή του

Πολιτισμός

Τα τελευταία νέα μετά την πολύκροτη αποχώρηση του Άρη Σερβετάλη από την παράσταση. Πως αντέδρασαν οι συνάδελφοι, τι θα γίνει με την παράσταση.

Μετά την απόφαση που πήρε ο Άρης Σερβετάλης να αποχωρήσει από την παράσταση «Ρινόκερος» αρνούμενος να παίζει μόνο για εμβολιασμένους θεατές και τις αντιδράσεις που προκάλεσε, οι ηθοποιοί, που έπαιζαν μαζί του στην παράσταση, εξέδωσαν ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία η παράσταση θα συνεχιστεί αφού θα προχωρήσουν σε αντικατάσταση του ηθοποιού.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Ως εργαζόμενοι ηθοποιοί στην παράσταση "ΡΙΝΟΚΕΡΟΣ" θα θέλαμε να εκφράσουμε τη λύπη μας για τη διακοπή της παράστασης μας, λόγω της αποχώρησης του συναδέλφου μας 'Αρη Σερβετάλη.

Παρ' όλα αυτά, είναι κοινή μας θέση να μην προβούμε σε επικρίσεις εις βάρος κανενός. Έτσι κι αλλιώς ο καθένας μας κρίνεται από τις πράξεις του.

Ούτε θεωρούμε ότι ως εμβολιασμένοι πολίτες και ηθοποιοί, διαχωριζόμαστε με οποιονδήποτε τρόπο από λοιπούς τυχόν ανεμβολίαστους συμπολίτες μας.

Και παρά το ότι είναι εύλογο να εκφράζει κανείς επιφυλάξεις ως προς τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, θεωρούμε ότι η αποχή από την τέχνη μας, η οικειοθελής διακοπή μίας παράστασης, δεν θα μπορούσε να αποτελεί λύση στα μέτρα που επιβάλλει η κυβέρνηση.

Το Θέατρο είναι τόπος επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων. Είναι τόπος συνάντησης ανθρώπων, σκέψεων, ιδεών. Είναι τόπος που ο δημόσιος λόγος αρθρώνεται και πλάθονται συνειδήσεις. Είναι ένα από τα πιο βασικά κύτταρα της Δημοκρατίας. Γι' αυτό τα θέατρα σε καιρούς κρίσης πρέπει να μένουν ανοιχτά. Για μας αυτό είναι χρέος μας.

Με αυτές τις σκέψεις, την Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου, οι ηθοποιοί της παράστασης συναντηθήκαμε με τον σκηνοθέτη και τον εκπρόσωπο της παραγωγής και αποφασίσαμε ομόφωνα να συνεχιστεί η παράσταση προχωρώντας σε αντικατάσταση.

Η ομάδα του "ΡΙΝΟΚΕΡΟΥ"».

