Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπήκε εκτάκτως στο χειρουργείο

Σε κλινική στην Ελβετία έγινε η επέμβαση στον Έλληνα πρωταθλητή.

Τελικά υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον αγκώνα ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας.

Η επέμβαση έγινε σε κλινική της Ελβετίας από ειδικό γιατρό, και η είδηση αιφνιδίασε σε κάποιο βαθμό, καθώς δεν είχε ενημερώσει για την οριστική απόφασή του.

Ο Έλληνας πρωταθλητής νο.4 στον κόσμο ανέβασε και φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό από το κρεβάτι στην κλινική, τονίζοντας πως η επέμβαση δεν θα τον σταματήσει για αρκετό καιρό καθώς θα πάει για δύο εβδομάδες στο Ντουμπάι για προετοιμασία και στη συνέχεια θα ταξιδέψει για την Αυστραλία.

«Τα πράγματα συχνά γίνονται πιο δύσκολα πριν γίνουν πιο εύκολα, αλλά με κάθε αγώνα έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε τη δική μας μοναδική ιστορία. Μερικές μέρες η ζωή έχει να κάνει με τα όνειρα, τις ελπίδες και τα οράματά για το μέλλον. Υπάρχουν επίσης μέρες όπου η ζωή είναι απλώς το να βάζεις το ένα πόδι μπροστά από το άλλο και αυτό είναι επίσης εντάξει. Σε όλους εσάς, λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συνεχή υποστήριξη και ενθάρρυνση. Επικεντρωθείτε σε ένα πιο υγιές και πιο ευτυχισμένο μέλλον. Επόμενη στάση, προετοιμασία στο Ντουμπάι σε δύο εβδομάδες από τώρα και μετά ανυπομονώ για την Αυστραλία».

