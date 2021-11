Αθλητικά

Μαραντόνα: “Μπορείς να κατέβεις για λίγο να με πάρεις μια αγκαλιά;” – Συγκινεί ο γιος του

Το συγκινητικό μήνυμα του γιου του Ντιέγκο Μαραντόνα, με αφορμή τον ένα χρόνο από το θάνατό του.

Συγκινεί με ανάρτησή του ο γιος του θρύλου της μπάλας Ντιέγκο Μαραντόνα, για τον ένα χρόνο από το θάνατο του πατέρα του.

Μία απώλεια που συγκλόνισε όλο τον κόσμο.

«Θα μπορούσες να κατέβεις για τουλάχιστον ένα λεπτό, να με πάρεις μια αγκαλιά, να γελάσεις λίγο μαζί μου; Έχω τόσα πολλά να σου πω, τόσα τραγούδια να τραγουδήσουμε μαζί και να παρακολουθήσουμε τους αγώνες της Νάπολι. Μπαμπά, πέρασε ένας χρόνος από τότε που έφυγες, ποιος ξέρει πού. Πέτα ψηλά όπως ξέρεις μόνο εσύ να κάνεις. Σε αγαπώ και μου λείπεις τόσο πολύ» γράφει ο Ντιέγκο Μαραντόνα Τζούνιορ στον λογαριασμό του στο Instagram.

