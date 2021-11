Πολιτισμός

Φίνος Φιλμ: Βίντεο - μήνυμα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με μια ξεχωριστή ανάρτηση κι ένα βίντεο η Φίνος Φιλμ στέλνει το δικό της μήνυμα.



Η Φίνος Φιλμ έκανε μία ξεχωριστή ανάρτηση, με αφορμή την ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.

Με ένα βίντεο, που συγκρεντρώνει σκηνές από κλασσικές ελληνικές ταινίες με πρωταγωνίστριες γυναίκες, που έχουν υποστεί βίαιη συμπεριφορά από τους συντρόφους τους, η Φίνος Φιλμ στέλνει το δικό της μήνυμα.

Συγκεκριμένα, έγραψε στο Twitter : «Η 25/11 έχει οριστεί ως ημέρα για την εξάλειψη της βίας σε βάρος των γυναικών. Παίρνουμε θέση σε μια από τις πιο επίμονες και διαχρονικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τονίζοντας ότι οι γυναίκες δεν είναι αντικείμενα, αλλά ανθρώπινες οντότητες με δικαιώματα, άποψη και φωνή».

Η 25/11 έχει οριστεί ως ημέρα για την εξάλειψη της βίας σε βάρος των γυναικών. Παίρνουμε θέση σε μια από τις πιο επίμονες και διαχρονικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τονίζοντας ότι οι γυναίκες δεν είναι αντικείμενα, αλλά ανθρώπινες οντότητες με δικαιώματα, άποψη και φωνή. pic.twitter.com/K6p4mvJFG2

— Finos Film (@FinosFilm) November 25, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Πιστοποιητικό εμβολιασμού - ΕΕ: Πρόταση για ισχύ εννέα μηνών

Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έπεσε από το μπαλκόνι

Άλιμος - Κονδύλης: διευθυντής σχολείου δεν “άναβε” το καλοριφέρ και “πάγωσαν” οι μαθητές