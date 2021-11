Κόσμος

Σιβηρία: Τραγωδία με κατάρρευση ορυχείου (εικόνες)

Δεκάδες άνθρωποι παγιδεύτηκαν στο ορυχείο, όπου σημειώθηκε έκρηξη. Σταμάτησαν οι επιχειρήσεις διάσωσης.

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους και 46 αγνοούνται έπειτα από δυστύχημα που σημειώθηκε σε ανθρακωρυχείο στη Σιβηρία, ενώ οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανακοίνωσαν ότι ανέστειλαν επιχείρηση για την διάσωση των αγνοουμένων λόγω κινδύνου έκρηξης στο ορυχείο.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι ειδοποιήθηκαν γύρω στις 08:35 τοπική ώρα (03:35 ώρα Ελλάδος) για την παρουσία καπνού στο ορυχείο της Λιστβγιαζνάγια, που βρίσκεται στην πόλη Γκραμοτέινο, στην περιφέρεια του Κεμέροβο στην Σιβηρία, όπου βρίσκονται πολλά ανθρακωρυχεία.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου του τοπικού κυβερνήτη Σεργκέι Τσιβίλεφ, 285 άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο ορυχείο την ώρα που σημειώθηκε το δυστύχημα, τα αίτια του οποίου δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστά.

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 46 έχουν παγιδευτεί στο εσωτερικό του ορυχείου, διευκρίνισε η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει υπάρξει "καμία επαφή" με τους ανθρακωρύχους που αγνοούνται. Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 49 εγκλωβισμένους στο ορυχείο.

"Συνολικά 237 άνθρωποι έχουν βγει στην επιφάνεια", αναφέρει στο Telegram το ρωσικό υπουργείο αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, σημειώνοντας ότι 43 άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, εκ των οποίων 4 σε σοβαρή κατάσταση.

"Οι δυνάμεις και μέσα του υπουργείου διεξάγουν εκεί επιχειρήσεις", προσέθετε το υπουργείο, στο οποίο υπάγονται κυρίως τα συνεργεία διάσωσης και η πυροσβεστική, σε ανακοίνωση την οποία εξέδωσε προτού οι αρμόδιες αρχές ανακοινώσουν ότι αναστέλλουν την επιχείρηση διάσωσης των εγκλωβισμένων λόγω κινδύνου έκρηξης.

Το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι αγνοούμενοι "δεν είναι προς το παρόν γνωστό", διευκρίνισε ο τοπικός αξιωματούχος του υπουργείου Αλεξέι Σουλγκίν, τις δηλώσεις του οποίου επικαλέστηκε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε τα "βαθύτατα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των εργαζομένων στο ορυχείο που έχασαν τη ζωή τους", δήλωσε ο εκπρόσωπός του Ντμίτρι Πεσκόφ, εκφράζοντας την ελπίδα να καταστεί δυνατή η διάσωση αυτών που εξακολουθούν να βρίσκονται μέσα στο ορυχείο.

Δεκατρείς άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους τον Οκτώβριο του 2004 σε δυστύχημα που είχε προκληθεί και πάλι στο ορυχείο της Λιστβγιαζνάγια, τότε από έκρηξη μεθανίου. Σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, από έκρηξη στο ανθρακωρυχείο αυτό είχαν επίσης χάσει τη ζωή τους 5 άνθρωποι το 1981.

Τα ακριβή αίτια του σημερινού δυστυχήματος δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστά.

"Πολυάριθμα δυστυχήματα"

Σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών, 19 ειδικευμένα σωστικά συνεργεία του υπουργείου είχαν σταλεί και προσπαθούσαν να φτάσουν στην πιο απομακρυσμένη γαλαρία του ορυχείου, όπου μπορεί να βρίσκονται οι ανθρακωρύχοι που έχουν παγιδευτεί και δεν υπάρχει επαφή μαζί τους. "Τα συστήματα εξαερισμού λειτουργούν, τα επίπεδα φυσικού αερίου είναι ελάχιστα", διευκρίνισαν.

Η τοπική Επιτροπή Έρευνας διευκρίνισε ότι ξεκίνησε έρευνα για "παραβίαση των κανονισμών ασφαλείας".

Το ορυχείο αυτό ανήκει στην εταιρεία SDS-Ugol, μια από τις μεγαλύτερες παραγωγούς άνθρακα στη Ρωσία.

Τα δυστυχήματα στα ορυχεία της Ρωσίας, όπως και αλλού στην πρώην ΕΣΣΔ, συνδέονται συχνά με μια χαλαρότητα στην εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας, με κακή διαχείριση ή με παρωχημένους εξοπλισμούς που χρονολογούνται από την σοβιετική εποχή.

Στο πιο αιματηρό δυστύχημα των τελευταίων ετών, 91 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν τον Μάιο του 2010 στο ορυχείο της Ρασπάντσκαγια, επίσης στην περιφέρεια του Κεμέροβο.

Πιο πρόσφατα, τον Οκτώβριο του 2019, ρήγμα που προκλήθηκε σε παράνομο φράγμα σε χρυσωρυχείο στη Σιβηρία είχε προκαλέσει τον θάνατο 17 ανθρώπων. Τον ίδιο μήνα, 3 άνθρωποι είχαν ήδη χάσει τη ζωή τους σε δυστύχημα σε ορυχείο του ομίλου Norilsk Nickel, του μεγαλύτερου παραγωγού παγκοσμίως νικελίου και παλλάδιου, στην Αρκτική.

Τον Αύγουστο του 2017, 8 εργάτες εξαφανίστηκαν έπειτα από πλημμύρα σε αδαμαντορυχείο που εκμεταλλεύεται ο ρωσικός όμιλος Alrosa στη Σιβηρία. Ο μεγαλύτερος όμιλος διαμαντιών παγκοσμίως, ο Alrosa είχε ανακοινώσει την εγκατάλειψη των ερευνών έπειτα από τρεις εβδομάδες επιχειρήσεων διάσωσης.

Πέραν του φόρου αίματος, ο οποίος είναι μερικές φορές βαρύς, ορισμένα δυστυχήματα προσελκύουν την προσοχή στις πρακτικές της ρωσικής εξορυκτικής βιομηχανίας, στην οποία η εκμετάλλευση γίνεται συχνά σε βάρος του περιβάλλοντος.

