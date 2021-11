Πολιτισμός

“Το Πρωινό” - Χατζάκης: ο Χριστός, ο Σερβετάλης και η εμμονή του Λιγνάδη με τα αγόρια

Το περιστατικό με τον Φιλιππίδη και η επίπληξη που του έκανε. Η απομάκρυνση του Λιγνάδη από την Δραματική Σχολή, οι εμβολιασμοί και η καταγγελία για την “Συνοικία το όνειρο”.

«Πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι. Ούτε εγώ ήθελα να εμβολιαστώ γιατί είχα φοβίες. Αλλά είχα στο περιβάλλον μου ανοσοκατεσταλμένους, είχε ανθρώπους με προβλήματα υγείας, είχα μικρά παιδιά στο περιβάλλον μου και είπα ότι πρέπει να σκεφθώ συλλογικά. Εδώ γίνεται ένας πόλεμος, οι νεκροί από κορονοϊό έχουν περάσει τους νεκρούς του ιταλοαλβανικού μετώπου», είπε ο Σωτήρης Χατζάκης στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως συμπλήρωσε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, «εμείς εμβολιαστήκαμε και έχουμε ένα τίμημα, έτσι δεν είναι; Όπως λένε, αύριο μπορεί να γίνουμε με προβοσκίδες και με φτερά, να γίνουμε πουά ελέφαντες. Οι ανεμβολίαστοι τι τίμημα έχουν; Πρέπει να υπάρχουν τρόποι να συνεννοηθούμε και όχι βία και απειλές».

Σχετικά με τον σάλο που ξέσπασε γύρω από τον Άρη Σερβετάλη, ο κ. Χατζάκης έσπευσε να αποσαφηνίσει ότι «είναι πολύ καλός ηθοποιός» και αμέσως μετά του έστειλε ένα μήνυμα, από τον «αέρα» της εκπομπής, λέγοντας «αν ο Άρης πιστεύει στον Χριστό, θα πρέπει να καταλάβει ότι ο Χριστός φωτίζει τους γιατρούς και οι γιατροί σώζουν ανθρώπους. Αυτόν τον Χριστό ξέρω εγώ και αν διαφωνεί ας πάει στην Ιερά Σύνοδο να δει την απόφαση της. Πρέπει η Εκκλησία να βοηθήσει σε αυτόν τον αγώνα που κάνει η χώρα και η ανθρωπότητα».

«Εγώ καταλαβαίνω τους ανθρώπους που φοβούνται, αλλά αυτοί που αντιδρούν και το κάνουν κίνημα με βρίσκουν αντίθετο», επεσήμανε ο θεατράνθρωπος, προσθέτοντας με νόημα πως «στο δημόσιο λόγο η εκτροπή είναι κολλητική».

Για το «κατέβασμα» της δική του παράστασης

Αναφερόμενος στην δική του παράσταση, «Συνοικία το όνειρο», είπε ότι «“κατέβηκε” με τρόπο που μόνο ο Γούντι Άλεν μπορεί να περιγράψει. Κάναμε δύο χρόνια πρόβες, ανέβηκε η παράσταση, διακόπηκε λόγω του κορονοϊού στην πρώτη καραντίνα. Επανήλθαμε, μας κάλεσε ο επιχειρηματίας, ξανακάναμε πρόβες και ξαφνικά στις 10 ημέρες, χωρίς διαφήμιση, χωρίς επίσημη πρεμιέρα, χωρίς τίποτα, σταμάτησε την παράσταση επειδή αρρώστησε μια κοπέλα και μετά κόλλησαν δύο αγόρια που ευτυχώς ήταν εμβολιασμένα και πέρασαν τον κορονοϊό στο σπίτι τους, βέβαια με μια πνευμονία ο ένας κτλ».

Συμπλήρωσε ότι «ο παραγωγός δεν πήρε ούτε ένα τηλέφωνο τους ανθρώπους να δει πως είναι» και τόνισε ότι «ούτε πλήρωσε τους ανθρώπους της παράστασης όπως έπρεπε».

Η παραβατική εμμονή του Λιγνάδη με το ίδιο φύλο και "ο λύκος μέσα στα πρόβατα"

Για το #MeToo και την θεατρική παράσταση στην Φυλακή Τριπόλεως με την συμμετοχή του Δημήτρη Λιγνάδη, μια δήλωση του για την οποία είχε παρερμηνευθεί από πολλούς, ο Σωτήρης Χατζάκης είπε πως σχολίασε θετικά το γεγονός ότι ο σωφρονισμός περιλαμβάνει και το ανέβασμα θεατρικών παραστάσεων και δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον Δημήτρη Λιγνάδη.

Σχετικά με τις καταγγελίες για τον Λιγνάδη, ο Σωτήρης Χατζάκης είπε πως «είχαμε ακούσει φήμες, δεν ξέραμε μετά όσα ακούστηκαν, ότι ο Λιγνάδης έχει μια προτίμηση στο ίδιο φύλο, μια εμμονική προτίμηση, παραβατική, γι’ αυτό με τον Γεωργουσόπουλο τον απομακρύναμε από την θέση του στην Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, γιατί είναι σαν να πηγαίναμε τον λύκο μέσα στα πρόβατα».

Η επίπληξη στον Φιλιππίδη για άσχημη συμπεριφορά

Ακόμη, είπε πως ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι καταπληκτικός ηθοποιός, αναφέροντας μάλιστα ότι «εγώ είχα μια εμπειρία με τον Πέτρο, όταν ήμουν διευθυντής στο Εθνικό, Ο Πέτρος Φιλιππίδης είχε ένα περιστατικό που κακομίλησε σε μια συνάδελφο, τον κάλεσα και του έκανα επίπληξη, ως όφειλα και εκ του θεσμικού ρόλου μου», υπογραμμίζοντας πάντως ότι πρέπει και να αποδειχθούν τα καταγγελλόμενα, καθώς «εδώ έχει συντριβεί και το τεκμήριο της αθωότητας».

Για τους Φιλιππίδη και Λιγνάδη, ο Σωτήρης Χατζάκης επεσήμανε πως «κατέστρεψαν ανθρώπους, κατέστρεψαν παιδικές ψυχές και η κοινωνία δεν μπορεί να τους αποδεχθεί, είναι στα κάγκελα οι κοινωνία η κοινωνία με αυτό το θέμα»

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης αναφέρθηκε στην αγάπη του για το θέατρο, λέγοντας χαρακτηριστικά «έχω κάνει όλες τις δουλειές στο θέατρο, από σφουγγάρισμα μέχρι σκηνοθεσία. Κάποια στιγμή, εκτός από την σκηνοθεσία άρχισα να παίζω και μου άρεσε πάρα πολύ και τώρα παίζω συνεχώς, και είμαι χαρούμενος για αυτό».

