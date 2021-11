Κόσμος

Ολλανδία: Αναίσθητη οδηγός σε αυτοκινητόδρομο (βίντεο)

Απίστευτο περιστατικό και φοβερή «επιχείρηση» διάσωσης γυναίκας που λιποθύμησε στο τιμόνι.

Ένας οδηγός σε αυτοκινητόδρομο της Ολλανδίας κατάφερε να σώσει μία γυναίκα που είχε λιποθυμήσει στο τιμόνι, αλλά και άλλους περαστικούς από το δρόμο.

Ο άνδρας είδε το όχημα να κινείται εκτός δρόμος και δεν το σκέφτηκε καθόλου. Μπήκε μπροστά του και κατάφερε να το σταματήσει, αφού έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του.

Δεν άργησε να καταλάβει πως η γυναίκα στο τιμόνι ήταν αναίσθητη.

Ο οδηγός που ακολουθούσε τη γυναίκα κατέγραψε το περιστατικό με την κάμερα που έχει στο όχημά του και κατέβηκε κι ο ίδιος να βοηθήσει.

Η οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κι είχε σπάσει τουλάχιστον πέντε πλευρά.

