“Άγριες Μέλισσες”: νέα επεισόδια με πόθους, πάθη και αποκαλύψεις (εικόνες)

Σαρωτικές εξελίξεις με απρόσμενη τροπή, στα νέα επεισόδια της αγαπημένης σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται με νέα επεισόδια που θα καθηλώσουν….

Δευτέρα 29 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 37

Η Ελένη ενημερώνει τον Λάμπρο για όσα έχουν μάθει. Ο Λάμπρος, πιεσμένος, θέλει ν’ αντιδράσει, ο Σαράφης, όμως, τον συμβουλεύει να μην μιλήσει. Ο Σέργιος, έχοντας καταλάβει πως τα τρία κορίτσια προσπαθούν να βοηθήσουν τον Λάμπρο, επιμένει να προσφέρει κι εκείνος τη βοήθειά του. Ο Τόλλιας αναγκάζεται να ζητήσει απ’ τον Ακύλα να σταματήσει τα έργα στο Διαφάνι, ενώ η Μυρσίνη κανονίζει μια συνάντηση με την Αντιγόνη. Η Ρένα δεν είναι τόσο σίγουρη για τα αισθήματα του Νικηφόρου, αφού βλέπει πως ακόμα ενδιαφέρεται για την Ασημίνα. Μια απρόσμενη επίσκεψη στο χωριό θα φέρει τα πάνω κάτω!

Τρίτη 30 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 38

Ο Λάμπρος δέχεται την επίσκεψη του Ντούνια στη φυλακή, ο οποίος τον απειλεί ανοιχτά. Η Μάρω, η μητέρα του Ζάχου, επανασυνδέεται με όλους τους παλιούς φίλους στο χωριό και υπόσχεται στην Ελένη πως θα τη βοηθήσει με τον Λάμπρο. Η Ζωή τσακώνεται με την Αιμιλία και τη διώχνει απ’ το σπίτι. Ο Ακύλας επεμβαίνει. Πώς θα αντιδράσει η Ζωή; Η Μυρσίνη αρνείται να επιστρέψει την περιουσία στον Δούκα που γίνεται έξω φρενών. Ο Κωνσταντής ανακοινώνει στα αδέρφια του ότι με τη Δρόσω τα ξαναβρήκαν και ο Νικηφόρος αποφασίζει να μιλήσει με τη Ρένα. Η Σοφούλα, έξαλλη με τον αδερφό της, τον Θανασάκη, ενημερώνει τους γονείς της, ενώ εκείνος ζητάει απ’ τον Μελέτη μια χάρη.

Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου Επεισόδιο 39

Ο Ακύλας μαθαίνει το μυστικό της Ζωής και προσπαθεί να βρει ποιος από τους Σεβαστούς είναι το τρίτο πρόσωπο. Η Μάρω επισκέπτεται, με τον Ζάχο, τον Λάμπρο στη φυλακή. Προσπαθεί, μάταια, να συνεφέρει τον γιο της, αλλά η Ελένη τον δικαιολογεί, αποκαλύπτοντας την αλήθεια. Ο Δούκας ζητάει απ’ την Αντιγόνη να ρίξει στάχτη στα μάτια της Μυρσίνης για τη σχέση τους. Ο Τόλλιας ενημερώνει το χωριό για τη χρεωκοπία και ζητά απ’ τον Ακύλα να βρουν μια λύση. Ο Σέργιος, πάνω στον θυμό του, αποκαλύπτει στον Νικηφόρο πως βοήθησε τον Λάμπρο στη φυλακή.

Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου - Επεισόδιο 40

Η σύγκρουση του Νικηφόρου και της Ασημίνας, μετά την αποκάλυψη του Σέργιου για την επίσκεψή του στη φυλακή, θα είναι σφοδρή και το ζευγάρι θα ξαναβρεθεί αντιμέτωπο. Ο Ζάχος συγκλονίζεται με τις αποκαλύψεις της Ελένης. Θα αποφασίσει να τη βοηθήσει αυτή τη φορά; Ο Ακύλας συνεχίζει να ψάχνει τον εραστή της Ζωής, ενώ κάνει μια ιδιαίτερη πρόταση στον Μελέτη. Το μνήμα της Ανέτ και του Μιλτιάδη θα γίνει χώρος αυτοκριτικής κι αυτογνωσίας για δυο άντρες που πρέπει ν’ αναμετρηθούν με τα λάθη τους. Οι διώκτες του Λάμπρου καταστρώνουν ακόμα ένα σχέδιο εναντίον του. Ο γάμος του Μελέτη και της Κορίνας θα πάρει μια αναπάντεχη τροπή…

