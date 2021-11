Κόσμος

Βουλγαρία: Ανθρώπινο λάθος οδήγησε στην τραγωδία

Τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία με τους δεκάδες νεκρούς και το φριχτό τέλος τους.

Βούλγαροι ερευνητές ανακοίνωσαν σήμερα ότι το ανθρώπινο λάθος είναι η πιθανότερη αιτία του δυστυχήματος με το λεωφορείο που στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 40 ανθρώπους.

Το λεωφορείο, το οποίο μετέφερε τουρίστες, ανάμεσά τους παιδιά, από τη Βόρεια Μακεδονία, επέστρεφε από μια εκδρομή στην Τουρκία.

Τα ξημερώματα της Τρίτης τυλίχτηκε στις φλόγες σε έναν αυτοκινητόδρομο της δυτικής Βουλγαρίας.

Οι ερευνητές έχουν αποκλείσει το σενάριο της τρομοκρατικής ενέργειας ή ότι επιπλέον σωλήνες καυσίμου, που βρίσκονταν μέσα στο όχημα, θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει την πυρκαγιά. Κατέληξαν επίσης ότι δεν σημειώθηκε έκρηξη.

"Επί του παρόντος, η βασικότερη και κύρια εκδοχή είναι εκείνη του ανθρώπινου λάθους", είπε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Ερευνών της Βουλγαρίας Μπόρισλαβ Σαράφοφ.

"Οι νεκροψίες-νεκροτομές υποδηλώνουν ότι όλα τα θύματα έχασαν τη ζωή τους κυρίως από ασφυξία μετά την εκδήλωση της φωτιάς και όχι από τραύματα που προκλήθηκαν από το τροχαίο ή από τραύματα που οφείλονται σε έκρηξη", είπε ο ίδιος.

Οι ερευνητές εξετάζουν αν η κακή διαγράμμιση του οδοστρώματος, η κακή σηματοδότηση και η έλλειψη ανακλαστικών ασφαλείας, καθώς και η κακή οργάνωση της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο θα μπορούσαν να έχουν συντελέσει στο δυστύχημα.

"Η άποψή μας είναι ότι το κιγκλίδωμα, πάνω στο οποίο προσέκρουσε πρώτα το λεωφορείο, όχι μόνο είναι άχρηστο, αλλά και επικίνδυνο για την κίνηση και στην ουσία συνέβαλε στο δυστύχημα", είπε ο Σαράφοφ.

Το λεωφορείο προσέκρουσε πάνω σε ένα προστατευτικό κιγκλίδωμα με την δεξιά πλευρά του ξεριζώνοντάς το και τυλίχτηκε στις φλόγες από την τριβή, έπειτα έστριψε απότομα προς τα αριστερά προτού ανακοπεί η πορεία του στο διαχωριστικό κιγκλίδωμα του αυτοκινητόδρομου.

"Αυτόπτες μάρτυρες έχουν πει ότι αμέσως μετά την πρώτη πρόσκρουση ξέσπασε η φωτιά και το λεωφορείο γέμισε γρήγορα με καπνό", δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής Μαριάν Μαρίνοφ.

"Κανένας δεν μπορούσε να βγει από την πρώτη πόρτα εξαιτίας της ισχυρής φωτιάς εκεί. Όλοι συγκεντρώθηκαν μπροστά από την πίσω πόρτα, αλλά ήταν μπλοκαρισμένη από τα κιγκλιδώματα που είχαν ανακόψει την πορεία του λεωφορείου", πρόσθεσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με το Ρόιτερς, οι αρχές ανέφεραν 45 θύματα του τροχαίου, αλλά οι ερευνητές βρήκαν 44 πτώματα. Προσπαθούν να διακριβώσουν αν ένας επιβάτης, το όνομα του οποίου βρισκόταν στη λίστα των επιβατών, είχε επιβιβαστεί σε άλλο λεωφορείο που συμμετείχε στην ίδια εκδρομή ή επέζησε του δυστυχήματος.

Ένας επιζών, ο οποίος έσπασε το πίσω παράθυρο του λεωφορείου, κατέθεσε ότι οκτώ επιβάτες πήδηξαν έξω από το φλεγόμενο όχημα, όπως δήλωσε η Σίκα Μίλεβα, εκπρόσωπος του επικεφαλής της εισαγγελίας. Μόνο επτά επιβάτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η Βουλγαρία στέλνει σήμερα δύο αξιωματούχους στη Βόρεια Μακεδονία γα να λάβουν δείγματα DNA από τους συγγενείς που απαιτούνται για την αναγνώριση των θυμάτων, πρόσθεσε ο Σαράφοφ.

