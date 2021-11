Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Γκάγκα: Πηγαίνουμε έγκαιρα στο γιατρό αν έχουμε συμπτώματα

Έκκληση προς τους ασθενείς να πηγαίνουν έγκαιρα στο γιατρό, λόγω καθυστερήσεων που παρατηρούνται και αποβαίνουν μοιραίες.

Έκκληση προς τον καθέναν να κάνει ό,τι μπορεί για να περιορίσει τη μετάδοση του κορονοϊού απηύθυνε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, κατά τη σημερινή ενημέρωση για τον κορονοϊό.

Παρατηρώντας ότι τα κρούσματα είναι πολλά στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, με την Αχαΐα και την Κοζάνη να βρίσκονται μεταξύ των περιοχών που ακολουθούν, τόνισε την ανάγκη να σταματήσει η διαμόλυνση που παρατηρείται στην κοινότητα.

«Είναι πολύ σημαντικό να σταματήσει ο καθένας, όπως μπορεί και στα δικά του μέτρα, να προσέχει τις επαφές του», είπε σχετικά με την τήρηση της μάσκας και των αποστάσεων.

Ειδική αναφορά και επείγουσα έκκληση έκανε και προς τους ασθενείς που διαπιστώνουν πως έχουν συμπτώματα κορονοϊού, να πηγαίνουν έγκαιρα σε έναν γιατρό. Όπως είπε η Μίνα Γκάγκα, «είναι σημαντικό, για να μπορούν να τους κάνουν καλά, γιατί ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα οι ασθενείς πηγαίνουν αργά».

«Δεν υπάρχει οριζόντια μείωση να μειωθούν τα χειρουργεία στο 80%. Πρόθεση του υπουργείου είναι να στηρίξει τις διοικήσεις εκεί που υπάρχει περισσότερη ανάγκη», απάντησε σε ερώτημα σχετικά με την οδηγία για μείωση των χειρουργείων.

«Δεν σταματούν τα χειρουργεία, πάντα προτάσσεται ο άρρωστος που κινδυνεύει η ζωή του», είπε εξηγώντας ότι, «αυτό είναι κάτι που γίνεται πάντα στην ιατρική, είναι μια οδηγία που ισχύει πάντα, για να προφυλάξουν».





