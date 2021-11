Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παπαευαγγέλου: Αυξημένοι θάνατοι σε περιοχές με πολλούς ανεμβολίαστους

Στις 54.000 υπολογίζονται σήμερα τα ενεργά κρούσματα. Ποια είναι η πληρότητα στις ΜΕΘ Covid. "Καμπανάκι" ενόψει Χρτιστουγέννων.



Παρατηρείται σταθεροποίηση της πανδημίας αλλά σε υψηλά επίπεδα τόνισε η καθηγήτρια Παιδιατρικής- Λοιμωξιολογίας Βάνα Παπαευαγγέλου κατά την τακτική ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στην χώρα.

Όπως είπε η πανδημία παραμένει σε υψηλά επίπεδα με μέσο όρο εβδομάδας στα 6.700 κρούσματα. Στις 54.000 υπολογίζονται σήμερα τα ενεργά κρούσματα, έχουμε μεγάλη διασπορά στην κοινότητα και η πίεση στο ΕΣΥ θα συνεχισθεί, θα αργήσουμε να δούμε κάμψη σε θανάτους- διασωληνωμένους.

Πρόσθεσε ακόμα ότι η θνητότητα είναι υψηλή σε περιοχές με χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού στους πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας. Σε ό,τι αφορά τα παιδιά, 9 στα 10 κρούσματα διαγιγνώσκονται λόγω του τεστ που κάνουν για να πάνε στο σχολείο. 4.500 ασθενείς νοσηλεύονται στην επικράτεια σήμερα. Χθες είχαμε ρεκόρ νέων εισαγωγών στα νοσοκομεία που φθάνουν τις 590.

Η Βάνα Παπαευαγγέλου ανέφερε ακόμα ότι έχει ανακοπεί η εκθετική αύξηση της πανδημίας. Η εμβολιαστική κάλυψη παρουσιάζει σημαντική αύξηση. 320.000 άνθρωποι άλλαξαν γνώμη και έκαναν την 1η δόση του εμβολίου. Όμως, παραμένει χαμηλή η ανταπόκριση σε περιοχές με υψηλό επιδημιολογικό φορτίο, όπως π.χ. η Πέλλα. Οι νεότεροι ανταποκρίνονται περισσότερο και εμβολιάζονται. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου χάθηκαν 64 άνθρωποι, κάτω των 60 ετών χωρίς υποκείμενα νοσήματα.

Η πληρότητα των ΜΕΘ Covid είναι στο 88% στην επικράτεια, με αύξηση όμως κλινών, όπως σημείωσε η κ. Παπαευαγγέλου.

Τόνισε επίσης, ότι το εμβόλιο πλέον δεν είναι ούτε καινούργιο ούτε πειραματικό και σημείωσε ότι σύμφωνα μελέτη τρεις μήνες μετά τη χορήγηση της τρίτης δόσης τα αντισώματα παραμένουν ψηλά.



Η σκέψη όλων είναι στα Χριστούγεννα, είπε και πρόσθεσε ότι χθες το ECDC εξέδωσε προειδοποίηση για κίνδυνο και αύξηση του επιδημιολογικού φορτίου.









