Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Ο εμβολιασμός μπορεί να αποτρέψει οικογενειακές τραγωδίες

Η γενετική προδιάθεση και η νόσηση από τον ιό όλης της οικογένειας. Τι ανέφερε για την πορεία της πανδημίας και του εμβολιασμού.

Στην εβδομαδιαία ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας για την πανδημία ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης ανέφερε - μεταξύ άλλων - πως οι νέες μολύνσεις αυξήθηκαν κατά 11% και κατά 2% οι θάνατοι.

"Ήπιες οι τάσεις επιδείνωσης" σημείωσε .



Σημαντικός είναι ο εμβολιασμός στις παραγωγικές ηλικίες και των ατόμων άνω των 60 ετών.

"Υπάρχουν πλέον σαφείς στοιχεία για σοβαρό κίνδυνο από τον κοροναϊό σε νέους", τόνισε ο καθηγητής, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως " Υπάρχει γενετική προδιάθεση για σοβαρή νόσο στις νεότερες ηλικίες."

Ενώ συμπλήρωσε " Όταν ο ιός εισβάλλει σε οικογένεια που έχει τέτοια προδιάθεση υπάρχει σημαντικη πιθανότητα να καταλήξουν πολλά μέλη της οικογένειας", υπογραμμίζοντας πως "Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα".

Τόνισε πως ο εμβολιασμός είναι ο τρόπος για να αποφευχθούν τέτοιου είδους οικογενειακές τραγωδίες.









