Μαρούσι: Οπαδοί με μαχαίρια, τσεκούρια και...αξίνες - Δεκάδες συλλήψεις (εικόνες)

Κάθε λογής όπλο είχαν στην κατοχή τους οι οπαδοί που προκάλεσαν επεισόδια και αναστάτωση στην πλατεία Βικτωρίας και στην Νερατζιώτισσα.



Κάθε λογής όπλο είχαν στην κατοχή τους οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, που προκάλεσαν επεισόδια και αναστάτωση χτες το βράδυ στην πλατεία Βικτωρίας και στην Νερατζιώτισσα στο Μαρούσι, λίγο πριν τον αγώνα βόλεϊ γυναικών του ΠΑΟ με την τσέχικη ομάδα Οστράβα, στο κλειστό γυμναστήριο του Αγίου Θωμά Αμαρουσίου.

Συνολικά συνελήφθησαν 57 άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Αστυνομία, κατασχέθηκαν βόμβες μολότοφ, μαχαίρια, σουγιάδες, πυροσβεστήρες, μέχρι σφυριά, τσεκούρια, γκασμάδες και αξίνες.

Οι αστυνομικοί προβληματίζονται από την εικόνα που αντίκρισαν, καθώς ο συγκεκριμένος οπλισμός δεν συνάδει με τον συγκεκριμένο αγώνα, γι' αυτό δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι συλληφθέντες να είχαν άλλους σκοπούς, κάτι που δεν προκύπτει μέχρι στιγμής από την προανάκριση.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η ΓΑΔΑ για τα γεγονότα και τις συλλήψεις αναφέρει:

Χθες (24-11-2021) το απόγευμα, πολυπληθής ομάδα ατόμων επιβιβάσθηκε στον συρμό του ΗΣΑΠ στον σταθμό «Πετράλωνα», με κατεύθυνση την Κηφισιά.

Στον σταθμό «Βικτώρια» εξήλθαν κάποιοι εκ των ανωτέρω και από κοινού με άλλα άτομα που ανέμεναν στον σταθμό, επιτέθηκαν σε ημεδαπό, τον οποίο τραυμάτισαν ελαφρά, ενώ παράλληλα αφαίρεσαν πυροσβεστήρες από τον εκεί σταθμό.

Στη συνέχεια επιβιβάσθηκαν εκ νέου στον ίδιο συρμό, με κατεύθυνση την Κηφισιά. Στον σταθμό «Νερατζιώτισσα» αποβιβάσθηκαν άπαντες και κατευθύνθηκαν πεζή προς το Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Θωμά Αμαρουσίου, προκειμένου να παρακολουθήσουν αγώνα βόλεϊ γυναικών που διεξάγονταν εκεί.

Αστυνομικοί της 'Αμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙΑΣ) που έσπευσαν στο σημείο, τους εντόπισαν και τους ακινητοποίησαν.

Στην κατοχή ενός εκ των ανωτέρω, βρέθηκε και κατασχέθηκε πυροσβεστήρας και αναδιπλούμενος σουγιάς, ενώ οι υπόλοιποι στη θέα των αστυνομικών απέρριψαν στο οδόστρωμα:

πλαστικό μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό και προσαρμοσμένη κροτίδα

3 ενεργοποιημένους πυροσβεστήρες

2 πτυσσόμενα κλομπ

3 μη ενεργοποιημένες φωτοβολίδες

4 αναδιπλούμενους σουγιάδες

2 μαχαίρια

8 κατσαβίδια

τιρμπουσόν

αναδιπλούμενο πολυεργαλείο

2 σφυριά

2 αξίνες

φτυάρι

τσεκούρι

σκερπάνι

μεταλλική ράβδο

μεταλλικό λοστό

πτυσσόμενη μεταλλική ράβδο

θήκη κλομπ

2 ξύλινα κομμάτια από καρέκλα

2 λάστιχα

3 ζώνες

2 άδεια γυάλινα μπουκάλια και υπόλειμμα μπουκαλιού

Η ομάδα των ανωτέρω ατόμων, συνολικά 57 άτομα (30 ενήλικες και 27 ανήλικοι), προσήχθησαν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, όπου και συνελήφθησαν.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της διατάραξης κοινής ειρήνης, κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών υλών κατά συναυτουργία, απλών σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία, κλοπής κατά συναυτουργία, επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, περί φωτοβολίδων και βεγγαλικών και περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

