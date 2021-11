Υγεία - Περιβάλλον

Σουφλί – Πλαστές βεβαιώσεις rapid test: Χειροπέδες σε αστυνομικό και στρατιωτικούς

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 10 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φαρμακοποιός που προμήθευε τις πλαστές βεβαιώσεις rapid test.

Σάλος έχει ξεσπάσει στο Σουφλί μετά την αποκάλυψη ότι ένας φαρμακοποιός μοίραζε πλαστές βεβαιώσεις rapid test, σε ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους. Η υπόθεση φαίνεται πως λαμβάνει διαστάσεις, καθώς εμπλέκονται στρατιωτικοί και αστυνομικός

Σύμφωνα ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος διερευνήθηκε υπόθεση ψευδών ιατρικών πιστοποιήσεων και παραβίασης των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν αστυνομικός, 2 στρατιωτικοί και 7 ιδιώτες, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται 11 ακόμη άτομα, εκ των οποίων ένας ακόμη αστυνομικός, 3 στρατιωτικοί και 7 ιδιώτες.

Από την έρευνα προέκυψε ότι, ένας εκ των συλληφθέντων, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητα του ως ιδιοκτήτης φαρμακείου, προέβη στην έκδοση 9 τουλάχιστον ψευδών ιατρικών βεβαιώσεων διαγνωστικού ελέγχου (rapid test) για τον covid-19, χωρίς να παρουσιαστούν οι ενδιαφερόμενοι στο φαρμακείο.

Συγκεκριμένα, χθες Τετάρτη 24 Νοεμβρίου, προέβη στην έκδοση ψευδών ιατρικών βεβαιώσεων διαγνωστικού ελέγχου (rapid test) για τον αστυνομικό, τους 2 στρατιωτικούς και 6 ακόμη ιδιώτες.

Από τη συνδυαστική μελέτη των στοιχείων της προανάκρισης και των δεδομένων που καταχωρήθηκαν στην εδική πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.), προέκυψε η εμπλοκή και των υπολοίπων στην υπό έρευνα υπόθεση.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή Ορεστιάδας.





