Μονοκλωνικά Αντισώματα: ξεκίνησε η χορήγηση στην Ελλάδα

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τη χορήγηση των μονοκλωνικών αντισωμάτων.

Τα Υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνουν την έναρξη της χορήγησης των 2.000 Μονοκλωνικών Αντισωμάτων που έχει παραλάβει η Ελλάδα, καθώς συγκροτήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης η Επιστημονική Επιτροπή η οποία θα εξετάζει τις σχετικές αιτήσεις και υλοποιήθηκε η αναγκαία επέκταση στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η Ιατρική Αίτηση για τη χορήγηση Μονοκλωνικών Αντισωμάτων σε ασθενείς με COVID-19 θα υποβάλλεται αποκλειστικά από τον θεράποντα ιατρό του ασθενούς, μέσα από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Η προτεραιοποίηση των αιτήσεων θα γίνεται με βάση τον χρόνο κατάθεσής τους στο ηλεκτρονικό σύστημα και δικαιούχοι είναι ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια, όπως αυτά καθορίστηκαν από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19. Κατά κύριο λόγο πρόκειται για ασθενείς που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες υψηλού κινδύνου.

Ο γιατρός έχει τη δυνατότητα να υποβάλει για έναν ασθενή Αίτηση Χορήγησης Μονοκλωνικών Αντισωμάτων, μόνο εάν ο ασθενής πληροί όλα τα παρακάτω κριτήρια:

• Έχει ηλικία 12 ετών και άνω

• Έχει επιβεβαιωθεί η νόσησή του με PCR test

• Το PCR test έχει διενεργηθεί στον ασθενή κατά το τελευταίο πενθήμερο

Ο θεράπων ιατρός θα συμπληρώνει τα στοιχεία του ασθενούς. Μόλις ο υποβληθεί η αίτηση, ο ασθενής θα λαμβάνει SMS στο κινητό του για την επιβεβαίωση παραλαβής της αίτησης. Τόσο ο γιατρός, όσο και ο ασθενής θα ενημερώνονται με SMS για την απόφαση της Επιτροπής, είτε είναι θετική, είτε απορριπτική.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται από την Επιτροπή μέσα σε διάστημα λίγων ωρών. Για τις περιπτώσεις που εγκρίνεται η χορήγηση Μονοκλωνικών Αντισωμάτων, οι ασθενείς θα ενημερώνονται από το Νοσοκομείο υποδοχής και θα προσέρχονται στον καθορισμένο χρόνο του ραντεβού και θα κατευθύνονται, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα για COVID-19, στον κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο της έγχυσης. Η χορήγηση είναι μία απλή διαδικασία όμοια με την έγχυση άλλων αντισωμάτων και διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Ο ασθενής θα παραμένει στην ειδική μονάδα περίπου δύο ώρες για την έγχυση και την παρακολούθηση.

Για την πρώτη φάση χορήγησης Μονοκλωνικών Αντισωμάτων επιλέχθηκαν δέκα νοσοκομεία με κριτήριο την εμπειρία που έχουν τόσο σε ασθενείς COVID-19, όσο και στην διαδικασία της έγχυσης με παράλληλη διερεύνηση της γεωγραφικής κατανομής των ευπαθών ομάδων υψηλού κινδύνου. Πρόκειται για τα Νοσοκομεία Π.Γ.Ν.Θ. «Σωτηρία», Γ.Ν. Σισμανόγλειο, ΑΧΕΠΑ, Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Π.Γ.Ν. Λάρισας, Γ.Ν. Λαμίας, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Π.Γ.Ν. Πατρών-Ρίου, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου.

