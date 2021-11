Πολιτική

Τσίπρας για Μητσοτάκη: είναι σαν να ζει σε άλλη χώρα

Επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από τη Λάρισα, όπου περιοδεύει.

«Απουσία συναίσθησης του δράματος της ελληνικής κοινωνίας», καταλόγισε στον πρωθυπουργό, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην Λάρισα στο πλαίσιο της περιοδείας του.

Είπε συγκεκριμένα: «Δεν έχει ιδέα για το πώς περνούν και πως αισθάνονται σήμερα οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Σα να ζει σε μια άλλη χώρα… Σε ένα εικονικό κατασκεύασμα που προσπαθεί δια της μονότονης επανάληψης να επιβληθεί ως ζώσα πραγματικότητα».

Ωστόσο, πρόσθεσε, «η πραγματικότητα σήμερα είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του κάνουν κάθε μέρα όλο και πιο δύσκολη τη ζωή των Ελλήνων.

Είναι επιταχυντές και της υγειονομικής κρίσης και της ακρίβειας. Κηρύττει κάθε έξι μήνες το τέλος της πανδημίας και τελικά φτάσαμε να γίνουμε το παράδειγμα προς αποφυγή. Και πανηγυρίζει για την οικονομία.

Ενώ η χώρα, με βάση την έρευνα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ θα καταγράψει μικρότερο ΑΕΠ το 2021, από αυτό του 2019.

Δηλώνει - πριν λίγες μέρες όχι πέρυσι - ότι η πανδημία δεν έχει ξεφύγει ενώ πεθαίνουν δεκάδες συμπολίτες μας καθημερινά εκτός ΜΕΘ. Και ομοίως δηλώνει ότι το κύμα ακρίβειας θα είναι παροδικό ενώ οι τιμές όλων των βασικών αγαθών συνεχίζουν ένα ξέφρενο ανοδικό ράλι και από πουθενά δεν προκύπτει στο ορατό μέλλον η πιθανότητα ανάσχεσης του».

