Στην Ελλάδα τα λείψανα ηρώων που “έπεσαν” στην Κύπρο το 1974 (εικόνες)

Σε φορτισμένο κλίμα η η τελετή υποδοχής των οστών επτά πεσόντων ηρώων και αγνοουμένων Ελλήνων Αγωνιστών της Κύπρου.



Μέσα σε ιδιαίτερα συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η τελετή υποδοχής των οστών επτά πεσόντων ηρώων και αγνοουμένων Ελλήνων Αγωνιστών της Κύπρου χθες το απόγευμα στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, όπου προσγειώθηκε το μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας από τη Λάρνακα.

Αυθόρμητη ήταν η αντίδραση των συγγενών όταν το άγημα που μετέφερε τα οστεοφυλάκια και τις φωτογραφίες των επτά ηρώων καθώς παιάνιζε η στρατιωτική μπάντα αναφώνησαν «Αθάνατοι» και «Ήρωες». Από την φιλόξενη γη της Κύπρου επέστρεψαν για να κηδευτούν πλέον στις ιδιαίτερες πατρίδες τους οι συνταγματάρχης (Πεζικού) Κωνσταντίνος Κόκκας, συνταγματάρχης (Μηχανικού) Νικόλαος Γιαννακόπουλος, έφεδρος ανθυπασπιστής (Πεζικού) Δημήτριος Βελώνας, έφεδρος ανθυπασπιστής (Καταδρομών) Χριστόδουλος Δοϊτσίδης, έφεδρος ανθυπασπιστής (Εφοδιασμού-Μεταφορών) Δημήτριος Θανόπουλος, έφεδρος ανθυπασπιστής (Πεζικού) Χαράλαμπος Καραγκούνης και έφεδρος ανθυπασπιστής (Πεζικού) Θωμάς Κουκούλης.

Μετά την επιμνημόσυνη δέηση που εψάλη εντός του Μουσείου Αεροπορίας, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε στο χαιρετισμό του ότι «η Μητέρα Ελλάδα υποδέχεται σήμερα αγωνιστές της Κύπρου, οι οποίοι με τον αγώνα και τη θυσία τους τίμησαν την ελληνική σημαία και επιτέλεσαν στο ακέραιο το καθήκον τους προς την πατρίδα». Σύμφωνα με τον κ. Χαρδαλιά, παραμένοντας πιστοί στα ιδανικά της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας αλλά και στις παραδόσεις της αρχέγονης ελληνικής ιστορίας, τηρώντας τον όρκο τους, αποτελούν διαχρονικό παράδειγμα εθνικής αξιοπρέπειας καθώς και πηγή εθνικής υπερηφάνειας. Μετά την υπέρτατη θυσία τους και την παραμονή τους στην φιλόξενη κυπριακή γη, επιστρέφουν σήμερα, στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Οι ψυχές τους θα αναπαυθούν πλέον και θα βρουν τη γαλήνη που τους αξίζει.

«Ελλάδα και Κύπρος έχουν ως σταθερό και κύριο πυλώνα της εξωτερικής τους πολιτικής, την προάσπιση της διεθνούς νομιμότητας και το σεβασμό στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας. Το όραμά μας παραμένει μια Νήσος ενωμένη, απαλλαγμένη από τα στρατεύματα κατοχής και τις αναχρονιστικές εγγυήσεις. Θα συνεχίσουμε να καταδικάζουμε τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας, όσο αυτή θα καταπατά κάθε έννοια νομιμότητας και αρχή Διεθνούς Δικαίου», υπογράμμισε και υπενθύμισε ότι η Ελλάδα στέκεται αρωγός στις προσπάθειες της κυπριακής κυβέρνησης για την εξεύρεση λύσης.

«Τα ονόματά τους έχουν γραφτεί πλέον με ανεξίτηλα γράμματα στις σελίδες της κοινής και αδιαίρετης ιστορίας του ελλαδικού και κυπριακού ελληνισμού. Στο προσκλητήριο των Αθανάτων της ελληνικής ιστορίας φωνάζουν και αυτοί το δικό τους «παρών» δίπλα στους άλλους ηρωές μας» τόνισε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος στον χαιρετισμό του. Σημείωσε ότι σήμερα δίνεται τέλος στα 47 χρόνια αναμονής και αγωνίας των οικογενειών τους, με τον πόνο και τη θλίψη της απώλειας φυσικά να παραμένουν, αντισταθμιζόμενα όμως σε μεγάλο βαθμό από την έξαρση της εθνικής και προσωπικής υπερηφάνειας.

«Οι ιδιαίτερες πατρίδες τους στην Άρτα, την Καρδίτσα, την Ηλεία και το Διδυμότειχο θα τους υποδεχθούν σε λίγο με τις πρέπουσες τιμές, τις τιμές που αρμόζουν σε ήρωες», σημείωσε. Ο Α/ΓΕΕΘΑ έστειλε κι ένα μήνυμα ισχυρής αποτροπής, υπογραμμίζοντας ότι οι άνδρες και οι γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων, οι σύγχρονοι Φρουροί του Έθνους, παραμένουν πιστοί σε αυτό που υποδεικνύει, απαιτεί και προστάζει και σήμερα και πάντα το εθνικό χρέος, όπως έμειναν πιστοί και οι πεσόντες Έλληνες Αγωνιστές της μαρτυρικής Μεγαλονήσου τους οποίους τιμούμε σήμερα.

Την ευγνωμοσύνη του προς τους συγγενείς των αγνοουμένων εξέφρασε ο πρέσβης της Κύπρου στην Αθήνα Κυριάκος Κενεβέζος διότι επί 47 έτη υπομένουν την αναμονή, την αγωνία και τον πόνο της απωλείας που προκάλεσε η απουσία προσώπων που στην ακμή της νιότης τους, προσέφεραν ό,τι πολυτιμότερο είχαν, τη ζωή τους, στο βωμό της πίστεως και της πατρίδος. Με συγκίνηση ζήτησε συγγνώμη για όποιες παραλείψεις έγιναν ως προς την ανθρωπιστική πτυχή του Κυπριακού. Οι επτά ήρωες που επέστρεψαν σήμερα «μας θυμίζουν ότι στην Κύπρο εξακολουθεί να υπάρχει μια εθνική εκκρεμότητα, ότι ο Ελληνισμός έχει εθνική εκκρεμότητα στην Κύπρο όσο υπάρχουν στρατεύματα και κατοχή, αγνοούμενοι, πρόσφυγες και έποικοι», επισήμανε ο Κύπριος πρέσβης.

Τα οστεοφυλάκια των ηρώων συνόδευσαν ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Χαρδαλιάς και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος μαζί με συγγενείς των έως σήμερα αγνοουμένων από την Κύπρο.

Τους ήρωες και την ελλαδική αποστολή υποδέχθηκαν ο βουλευτής και Γ΄ αντιπρόεδρος της Βουλής, Αθανάσιος Μπούρας, ως εκπρόσωπος του προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρας, ως εκπρόσωπος του Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο βουλευτής Γιώργος Τσίπρας, ως εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο βουλευτής Αντώνης Μυλωνάκης ως εκπρόσωπος της «Ελληνικής Λύσης» και σύσσωμη η στρατιωτική ηγεσία.

