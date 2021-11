Τεχνολογία - Επιστήμη

Βρετανία: 9χρονος έφτιαξε app για τον αυτιστικό αδελφό του (βίντεο)

Δεν είναι μόνο μικρός εφευρέτης, αλλά και ο καλύτερος αδελφός του κόσμου μάλλον ο μικρός Σαμ.

Ένας 9χρονος από τη Βρετανία έφτιαξε για τον αδελφό του αυτό ακριβώς που χρειαζόταν για να επικοινωνεί: μία απλή εφαρμογή.

Ο Άνταμ διαγνώστηκε με αυτισμό όταν ήταν δύο ετών και είχε πάντα δυσκολία στην επικοινωνία. Έτσι, ο μεγάλος αδελφός του, Σον, αποφάσισε να βρει έναν τρόπο να τον βοηθήσει να επικοινωνήσει και δημιούργησε την εφαρμογή.

Ο Άτναμ το μόνο που έχει να κάνει είναι να αγγίξει την εικόνα στην οθόνη και το τηλέφωνο μεταφράζει την ανάγκη του σε ομιλία, εξηγώντας την στην οικογένειά του.

«Ήξερα ότι αν δεν φτιάξω εγώ αυτήν την εφαρμογή, κανένας άλλος δεν θα την σκεφτόταν», είπε ο Σον που δημιούργησε την εφαρμογή στα πλαίσια σχολικής εργασίας και πλέον είναι περήφανος που μπορεί να βοηθήσει όλα τα παιδιά που έχουν προβλήματα ομιλίας.

«Αισθάνομαι υπέροχα», σχολιάζει εξηγώντας πως, «οι άνθρωποι συνήθως δεν σκέφτονται άλλους ανθρώπους, αλλά πόσο φοβερό θα ήταν να έχουν μία επινόηση, κάτι επικό, που θα τους κάνει διάσημους και πλούσιους. Δεν επικεντρώνονται όμως στους άλλους και στο πώς θα μπορέσει να τους βοηθήσει».

Δεν έχουν, πάντως, όλα τα παιδιά με αυτισμό προβλήματα στην ομιλία τους, αλλά για εκείνα που έχουν, η εφαρμογή θα μπορέσει να τα βοηθήσει να επικοινωνήσουν με την οικογένειά τους.

«Το να ζήταγε φαγητό, το να σου έλεγε ότι πονάει ή ότι ήθελε να πάει στην τουαλέτα. Όλα αυτά έπρεπε να τα μαντέψεις», εξηγεί ο περήφανος πατέρας του Άνταμ και του Σον, τονίζοντας πως «βασικά έδωσε περισσότερες επιλογές στον Άνταμ και τώρα με την εφαρμογή ζητά περισσότερα και αναπτύσσεται γρηγορότερα».

Φυσικά, η αποφασιστικότητα του Σον να βοηθήσει τον μικρό του αδελφό, θα μπορούσε άξια να τον δώσει…υποψηφιότητα για τον τίτλο του «καλύτερου αδελφού», εκτός από εφευρέτη.

