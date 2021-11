Αθλητικά

Europa League: Γουέστ Χαμ και Λεβερκούζεν στους “16”

Η Μπέτις «σφράγισε» την παρουσία της στα play off. Γαλατασαράι και Λάτσιο στην τελευταία αγωνιστική θα «λύσουν τις διαφορές» τους στο «Ολίμπικο».



Γουέστ Χαμ και Λεβερκούζεν εξασφάλισαν την απευθείας πρόκριση για τους «16» του Europa League, ενώ η Μπέτις «σφράγισε» την παρουσία της στα play off, μετά τα σημερινά αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής των ομίλων του Εuropa League. Γαλατασαράι και Λάτσιο εξασφάλισαν τις δύο θέσεις του 5ου ομίλου και στην τελευταία αγωνιστική θα «λύσουν τις διαφορές» τους στο «Ολίμπικο».

Το «εισιτήριο» για τους «16» του Europa League εξασφάλισε από τον 8ο όμιλο η Γουέστ Χαμ, μετά την 4η νίκη της (παραμένει αήττητη μετά από 5 ματς) στη Βιένη επί της Ραπίντ με 2-0, ενώ η δεύτερη θέση θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική ανάμεσα σε Ντιναμό Ζάγκρεμπ και Γκενκ. Ο Ταξιάρχης Φούντας βρέθηκε στην ενδεκάδα των γηπεδούχων, παρ΄ όλα αυτά οι Αυστριακοί δεν απέφυγαν την 4η ήττα τους (έχουν και μία νίκη) στην διοργάνωση.

Στην Κροατία, Ντιναμό Ζάγκρεμπ και Γκενκ έμειναν στο 1-1, με τους γηπεδούχους να κρατούν προς το παρόν την 2η θέση (7β.), ενώ οι Βέλγοι ακολουθούν στην 3η με 5 βαθμούς.

Τα πάντα ξεκαθάρισαν στον 5ο όμιλο, όπου Γαλατασαράι και Λάτσιο «κλείδωσαν» τις δύο πρώτες θέσεις και την επόμενη αγωνιστική στο «Ολίμπικο», στο μεταξύ τους ντέρμπι, θα ξεκαθαρίσει ποια θα πάρει το απευθείας «εισιτήριο» για τη συνέχεια του Europa League και ποια θα διεκδικήσει την πρόκριση μέσω των play off.

Η «Γαλατά» μετά το αποψινό 3-1 επί της Μαρσέιγ στο «Νεφ Στάντιουμ» της Κωνσταντινούπολης προηγείται με 11 βαθμούς, τρεις περισσότερους από τους «Λατσιάλι», που την ίδια ώρα με σκόρερ τον Τσίρο Ιμόμπιλε περνούσαν με «διπλό» (2-0) από την έδρα της Λοκομοτίβ Μόσχας. Να επισημανθεί ότι η ομάδα της Τουρκίας είχε νικήσει με 1-0 τους Ιταλούς, που θέλουν νίκη με διαφορά δύο τερμάτων στην Ρώμη για να «κλέψουν» την πρωτιά.

Διαδικαστικό χαρακτήρα θα έχει η τελευταία αγωνιστική του 7ου ομίλου, καθώς η Μπάγερ Λεβερκούζεν «κλείδωσε» την πρωτιά και την απευθείας πρόκριση μετά τη δραματική νίκη της επί της Σέλτικ με 3-2 στη «Μπαι Αρίνα», ενώ στα play off προκρίθηκε η Μπέτις μετά το άνετο 2-0 επί της Φερεντσβάρος στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν».

«Θρίλερ» στον 6ο όμιλο δημιούργησε η νίκη της Μίντιλαντ επί της Μπράγκα στο 93ο λεπτό (3-2). Οι Δανοί με το «τρίποντο» που πήραν έμειναν «ζωντανοί» στη μάχη της πρόκρισης, ακόμη και της πρωτιάς, καθώς ανέβηκαν στους 8 βαθμούς, έναν λιγότερο από τη σημερινή τους αντίπαλο που κρατά την 2η θέση. Στην κορυφή με 10 πέρασε ο Ερυθρός Αστέρας μετά την επιτυχία του επί της Λουντογκόρετς με 1-0.

Tα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 5ης αγωνιστικής των ομίλων του Europa League:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Ρέιντζερς (Σκωτία)-Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 22:00

Μπρόντμπι (Δανία)-Λιόν (Γαλλία) 22:00

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 22:00

Μονακό (Γαλλία)-Σοσιεδάδ (Ισπανία) 22:00

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Σπαρτάκ Μόσχας (Ρωσία)-Νάπολι (Ιταλία) 2-1 / (3΄ πέν., 28΄ Σομπόλεφ - 64΄ Ελμάς)

Λέστερ (Αγγλία)-Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) 22:00

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 22:00

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία)-Αντβέρπ (Βέλγιο) 22:00

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Γαλατασαράι (Τουρκία)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 4-2 / (12΄ Σισαλντάου, 30΄αυτ. Τσαλέτα-Τσαρ, 64΄ Φεγκούλι, 83΄ Μπάμπελ - 70΄,85΄ Μίλικ)

Λοκομοτίβ Μόσχας (Ρωσία)-Λάτσιο (Ιταλία) 0-3 / (56΄πεν, 63΄πεν. Ιμόμπιλε, 87΄ Πέδρο)

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Μίντιλαντ (Δανία)-Μπράγκα (Πορτογαλία) 3-2 / (2΄ Σβιατσένκο, 48΄ Ίσακσεν, 90΄+3 πεν. Εβάντερ - 43΄ Όρτα, 85΄ Γκαλένο)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 1-0 / (57΄ Ίβανιτς)

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Λεβερκούζεν (Γερμανία)-Σέλτικ (Σκωτία) 3-2 / (16΄,82΄ Άντριχ, 87΄ Ντιαμπί - 40΄πεν. Γιουράνοβιτς, 56΄ Ζότα)

Μπέτις (Ισπανία)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 2-0 / (5΄ Τέγιο, 52΄ Κανάλες)

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Γκενκ (Βέλγιο) 1-1 / (35΄ Μενάλο - 45΄+1 Ούγκμπο)

Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)-Γουέστ Χαμ (Αγγλία) 0-2 / (40΄ Γιαρμολένκο, 45΄+2 πεν. Νόμπλ)