Βρετανία - Ελλάδα: Δυσάρεστη έκπληξη για την εθνική στο Νιούκαστλ

Ήττα στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών της Εθνικής για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023.

Η εθνική βρήκε μία «διψασμένη» Μεγάλη Βρετανία, στο Νιούκαστλ, με αποτέλεσμα τη δυσάρεστη έκπληξη (78-69) στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023 (2ος όμιλος). Οι παίκτες του Σάββα Καμπερίδη είχαν προηγηθεί με +15 (33-48) στο 22ο λεπτό, αλλά έκτοτε έπαψαν να παίζουν άμυνα και έπαθαν “black out” στην επίθεση.

Με τα διαδοχικά τρίποντα του πρώην παίκτη των Κύμης, Χολαργού και Ηρακλή Τέντι Οκερέαφορ (19π. με 4/4 τρίποντα), οι Βρετανοί γέμισαν αυτοπεποίθηση και τα έδινα όλα και στα δύο μισά του παρκέ. Οι Έλληνες διεθνείς επιδόθηκαν σε... διαγωνισμό μακρινών σουτ, ήταν άστοχοι, αδυνατούσαν να βάλουν την μπάλα στη ρακέτα και έχασαν την υπομονή τους. Διψήφιοι για τη Μ. Βρετανία ήταν και οι Τάρικ Φίλιπ (16π.), Γκάμπριελ Ολασένι (13π.), ενώ ο Λιουκ Νέλσον είχε 10 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ, ο Δημήτρης Αγραβάνης ήταν ο πρώτος σκόρερ της εθνικής. Ο Νίκας Γκίκας πρόσθεσε 14 πόντους με 4/9 τρίποντα. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μάζεψε 9 ριμπάουντ και είχε 6 πόντους.

Σε έναν sold-out αγώνα, στον οποίο μέχρι και λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ, Έλληνες και Κύπριοι παρακαλούσαν έξω από τις θύρες για ένα εισιτήριο, η εθνική φεύγει ηττημένη και πλέον θέλει τη νίκη με τη Λευκορωσία στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή (28/11).

Τους Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και Νίκο Χουγκάζ άφησε εκτός δωδεκάδας ο Σάββας Καμπερίδης.

Τα δεκάλεπτα: 23-23, 33-38, 56-57, 78-69

Τους Γκίκα, Κατσίβελη, Γιαννόπουλου, Αγραβάνη και Καββαδά ξεκίνησε βασικούς ο Σάββας Καμπερίδης. Η εθνική προηγήθηκε με 2-5 και 4-8 χάρη στα τρίποντα των Γκίκα και Αγραβάνη, ενώ ο Καββαδάς διαμόρφωσε το 6-10. Οι αθλητικοί και ψηλοί Βρετανοί μάζευαν τα ριμπάουντ και με τους Ολασένι, Οκερέαφορ και Χάμιλτον κοιτούσαν... κατάματα τους Έλληνες στην 1η περίοδο. Προηγήθηκαν με 13-10, αλλά ο Σάββας Καμπερίδης έριξε τον Κακλαμανάκη στη θέση του Καββαδά και ο Αγραβάνης με διαδοχικούς προσωπικούς πόντους έδωσε ώθηση στην εθνική. Με σερί 8-0 το οποίο ολοκλήρωσε ο Χάρης Γιαννόπουλος με 2/2 βολές η Ελλάδα προηγήθηκε με 13-18 έχοντας πρώτο σκόρερ τον Αγραβάνη με 9 πόντους. Ο Γκίκας με τρίποντο έγραψε το 15-21, αλλά οι Χάμιλτον, Φίλιπ και Οκερέαφορ έφεραν και πάλι στα ίσα το ματς, 23-23 στο 10ο λεπτό.

Οι Χάμιλτον, Οκερέαφορ και Κλαρκ έδωσαν προβάδισμα με +5, 29-24 στη Μ. Βρετανία. Η εθνική δεν αντιμετώπιζε πρόβλημα στην άμυνα, και γι’ αυτό δεν έβρισκε ρυθμό και έψαχνε τα πατήματά της. Οι Μουράτος, Γκίκας και Ρογκαβόπουλος έδωσαν λύσεις και το παιχνίδι παρέμεινε κλειστό στο μεγαλύτερο μέρος της 2ης περιόδου. Ο Καμπερίδης έκανε αλλαγές ρίχνοντας τους Λούντζη και Γιαννόπουλο (αντί των Γκίκα, Ρογκαβόπουλου) και το +5, 33-38 από Αγραβάνη και Λούντζη ήταν το σκορ ημιχρόνου.

Με σερί 10-0, από δύο τρίποντα του Γκίκα, λέι απ του Μουράτου και καλάθι του Γόντικα ξεκίνησε για την εθνική η 3η περίοδος! Μόλις δύο λεπτά χρειάστηκε δηλαδή η εθνική για να ξεφύγει με +15 (33-48), αποτέλεσμα της πιεστικής άμυνάς της, με το που βγήκαν οι διεθνείς από τα αποδυτήρια. Στα επόμενα δύο λεπτά, όμως οι Βρετανοί πίεσαν, οδήγησαν τους παίκτες του Καμπερίδη σε βεβιασμένες επιθέσεις και κακές επιλογές και ανεβάζοντας ταχύτητα στην επίθεση έκλεισαν την «ψαλίδα» της διαφοράς στους 7 πόντους, 43-50, με επιμέρους σκορ (10-2). Η εθνική έπαθε “black out” στην επίθεση, ο Οκερέαφορ ευστόχησε σε δύο διαδοχικά τρίποντα και η Μ. Βρετανία πλησίασε στον έναν πόντο, 53-54, 1.26’’ πριν ολοκληρωθεί το 3ο δεκάλεπτο. Ο Κατσίβελης με τρίποντο έβγαλε από τη δύσκολη θέση τη «γαλανόλευκη» (53-57), αλλά στην εκπνοή της 3ης περιόδου, ο Οκερέαφορ (15π. με 3/3 τρίποντα έως τότε) «υπέγραψε» ένα ακόμη τρίποντο για τους Βρετανούς, 56-57.

Μουδιασμένοι οι παίκτες του Καμπερίδη με την έναρξη της 4ης περιόδου είδαν τον Οκερέαφορ να ευστοχεί ξανά από τα 6.75, 59-57 και τον Ταρίκ Φίλιπ, με λέι απ, να δίνει προβάδισμα με 4 πόντους, 61-57, στους Βρετανούς. Ο Λούντζης απάντησε έξω από τη γραμμή του τριπόντου (61-60), με τον Ταρίκ Φίλιπ να τιμωρεί και αυτός με τη σειρά του την εθνική, με τρίποντη «βόμβα» (64-60). Οι παίκτες του Στόιτελ είχαν γεμίσει αυτοπεποίθηση, τα έδινα όλα στην άμυνα και οι Έλληνες διεθνείς έχασαν την υπομονή και προσπαθούσαν μόνο με μακρινά σουτ να μειώσουν τη διαφορά. Γρήγορα η Βρετανία ξέφυγε με +13 (73-60), με του alley oop του Φίλιπ, τρίποντο και βολές του Ολασένι, αλλά και κάρφωμα του Τζόρνταν Ουίλιαμς. Πλέον, η Βρετανία ήταν «αγκαλιά» με μία τεράστια νίκη στην Ιστορία της, μέχρι το τελικό, 78-69.

Οι συνθέσεις:

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ (Μαρκ Στόιτελ): Χάμιλτον 9, Νέλσον 10 (2), Οκερέαφορ 19 (4), Ολασένι 13, Φίλιπ 16 (2), Ουίλιαμς Τζ. 3, Μόκφορντ 4 (1), Κλαρκ 2, Ουίλιαμς Κ. 2, Λαουτιέ-Ογκουνλέγιε, Άντερσον

ΕΛΛΑΔΑ (Σάββας Καμπερίδης): Αγραβάνης 19 (1), Κατσίβελης 5 (1), Καββαδάς 4, Μουράτος 4, Σαλούστρος 3 (1), Χρυσικόπουλος, Γιαννόπουλος 2, Γκίκας 14 (4), Ρογκαβόπουλος 6, Γόντικας 4, Λούντζης 5 (1), Κακλαμανάκης 3

