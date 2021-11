Κοινωνία

Κύκλωμα έβγαζε παράνομα αλλοδαπούς στην Ευρώπη

Με βάση την Αθήνα τα μέλη του κυκλώματος εφοδίαζαν τους αλλοδαπούς με πλαστά έγγραφα και τους έστελναν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Kύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στη διευκόλυνση εξόδου αλλοδαπών από την Ελλάδα προς άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαρθρώθηκε από το τμήμα Ασφαλείας της διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, από το οποίο είχε συσταθεί ειδική ομάδα για την διερεύνηση πληροφοριών.

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, συνελήφθησαν τις πρώτες πρωινές ώρες χτες, σε διάφορα σπίτια στην Αθήνα, έξι αλλοδαποί, μέλη του κυκλώματος, ηλικίας 57, 27, 26, 26, 24 και 26 ετών. Συνελήφθη επίσης 39χρονος αλλοδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παράβαση του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, και πλαστογραφία.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, το κύκλωμα αναλάμβανε τη διευκόλυνση εξόδου αλλοδαπών, τους οποίους εφοδίαζε με πλαστά έγγραφα ή γνήσια έγγραφα ατόμων που έμοιαζαν με τους ενδιαφερόμενους (μέθοδος look alike), τους μετέφεραν στο αεροδρόμιο, τους περνούσαν από τους ελέγχους χορηγώντας τους τα απαραίτητα έγγραφα και τους επιβίβαζαν στα αεροπλάνα.

Οι αλλοδαποί, για τις ανωτέρω «υπηρεσίες», κατέβαλαν το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ, με μεταφορά χρημάτων με τη μέθοδο «Hawala», αποφεύγοντας δηλαδή τη μεσολάβηση τραπεζικών ιδρυμάτων.

Από τις έρευνες στις οικίες των δραστών, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν, διαβατήρια, ταυτότητες διαφόρων χωρών, πολλά ταξιδιωτικά έγγραφα, άδειες παραμονής, δελτίο αιτήσαντος ασύλου, κάρτες επιβίβασης, φωτογραφίες, μεγάλος αριθμός ηλεκτρονικών συσκευών, 4.200 ευρώ και ένα ηλεκτρικό πατίνι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

