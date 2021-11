Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ζενίτ: Νίκη με... φόρα από το ΣΕΦ

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες και στην EuroLeague κερδίζοντας την Ζενίτ στο ΟΑΚΑ.



Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με τη... φωτιά στην τέταρτη περίοδο, αλλά με τον Νεμάνια Νέντοβιτς να υψώνει τις... μάνικες πυρόσβεσης από τα 6.75 και τον Γιώργο Παπαγιάννη να τις περνάει μέσα στη ρακέτα, οι «πράσινοι» επέστρεψαν στις ευρωπαϊκές νίκες, μετά από πέντε σερί ήττες στη Euroleague.



Το «τριφύλλι» επικράτησε με 70-64 της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης στο ΟΑΚΑ, για τη 12η αγωνιστική, βελτιώνοντας σε 3-9 το ρεκόρ του και υποχρεώνοντας τους Ρώσους στην τέταρτη ήττα της.

Μετά από ένα υποδειγματικό τρίτο δεκάλεπτο, όταν και γύρισε το παιχνίδι, εξασφαλίζοντας διψήφια διαφορά, ο Παναθηναϊκός... έσβησε τις μηχανές του, επιτρέποντας στην ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης (61-62 στο 38΄). Ωστόσο, ένα τρίποντο του Νέντοβιτς (18π.) και ένα πολύτιμο καλάθι του Παπαγιάννη (18π., 13ρ., 4 μπλοκ), μετά από «μαγική» ασίστ του Παπαπέτρου, χάρισαν στον Παναθηναϊκό μία διαφορά ασφαλείας στα 44΄΄ για τη λήξη (66-62), οδηγώντας τον σε ακόμη μία σπουδαία νίκη, μετά την επιτυχία στο ντέρμπι «αιωνίων» στο πρωτάθλημα της Α1 Ανδρών.

Πριν το τζάμπολ του αγώνα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός βράβευσε δια χειρός Φραγκίσκου Αλβέρτη τον Τσάβι Πασκουάλ για την προσφορά του στην ομάδα. Επίσης δόθηκαν ανθοδέσμες στους Διαμαντή Παναγιωτόπουλο, Ινίγο Θορθάνο και Γιάννη Ζυγούρη.

Τα δεκάλεπτα: 15-33, 33-38, 53-48, 70-64

Για ακόμη μία φορά ο Παναθηναϊκός βρέθηκε με το... καλημέρα σε μειονεκτική θέση, πληρώνοντας την κάκιστη εκκίνηση του. Οι «πράσινοι» έμειναν για περίπου τέσσαρα λεπτά χωρίς καλάθι, μετά το πρώτο τζάμπολ, βλέποντας την αποτελεσματική επίθεση της Ζενίτ να γράφει στον φωτεινό πίνακα το 12-0. Ωστόσο, το τρίποντο του Σαντ-Ρος και η είσοδος του Νέντοβιτς στο παρκέ, βοήθησαν τους «πράσινους» να αντιδράσουν, μειώνοντας στο 8΄ σε 13-18. Η αστοχία, όμως, τα απερίσκεπτα λάθη και με τον Νέντοβιτς να αποτελεί τη μοναδική αξιόπιστη λύση του Παναθηναϊκού στην επίθεση (8π.), δεν επέτρεψαν στο «τριφύλλι» κάτι καλύτερο από το 15-23 στο 10΄.

Με την έναρξη της δεύτερης περιόδου ο Παναθηναϊκός πήρε ανάσα μέσα από την άμυνα ζώνης του, τη στιγμή που Νέντοβιτς, Κασελάκης και Μέικον βρήκαν ρυθμό από τα 6.75 και με τρία κολλητά τρίποντα έφεραν την ισοφάριση στο 15΄ (28-28). H έλλειψη διάρκειας, όμως, έκανε την επανεμφάνιση της στο «στρατόπεδο» του «τριφυλλιού», με τη Ζενίτ να απαντά αρχικά με σερί 10-0 (38-28 στο 18΄) και χωρίς να απειληθεί να πάρει το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +5 (38-35).

Με την «πράσινη» άμυνα να «κλειδώνει» τη Ζενίτ στα πρώτα επτά λεπτά της τρίτης περιόδου, περιορίζοντας τους φιλοξενούμενους στους 4 πόντους, ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε στο παρκέ. Την ίδια στιγμή, με τον Παπαγιάννη να μην έχει αντίπαλο μέσα στην αντίπαλη ρακέτα και τον Νέντοβιτς να παραμένει «ζεστός» από την περιφέρεια, το «τριφύλλι» ολοκλήρωσε στο 27΄ επιμέρους σκορ 18-4, ξεφεύγοντας με +9 (51-42). Ωστόσο, κάποια επιπόλαια λάθη και το αντιαθλητικό του Πέρι, έδωσαν... πνοή στη Ζενίτ, η οποία μάζεψε τη διαφορά στο τέλος της περιόδου (53-48 στο 30΄).

Διατηρώντας την ψυχραιμία του και όντας αποτελεσματικός στην επίθεση, ο Παναθηναϊκός έχτισε μία διαφορά ασφαλείας 10 πόντων (60-50) στο 35΄. Και πάλι όμως η έλλειψη διάρκειας λίγο έλειψε να του στοιχίσει... Η Ζενίτ βρήκε τις λύσεις απάντησε με σερί 1-12, προσπερνώντας στο 38΄ σε 61-62. Η κλάση και το κρύο αίμα, όμως, του Νέντοβιτς επιβεβαιώθηκε για ακόμη μία φορά, με τον Σέρβο να εκτελεί από τα 6.75 και τον Παπαγιάννη να τρυπάει στην αντίπαλη ρακέτα, οι «πράσινοι» ξέφυγαν με +4 στα 44΄΄ για τη λήξη (66-62), φτάνοντας στην τρίτη εφετινή νίκη τους.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Πρίφτης): Πέρι, Μέικον 11 (1), Παπαγιάννης 18, Μποχωρίδης, Παπαπέτρου 4, Κασελάκης 3 (1), Γουάιτ 8, Φλόιντ, Νέντοβιτς 18 (4), Έβανς 2, Σαντ Ρος 6 (2).

ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (Πασκουάλ): Λόιντ 15 (2), Ζαχάροφ, Καράσεφ, Κουλάγκιν, Μπαρόν, Κουζμίσνκας 13 (1), Ζούμπκοφ, Πόιθρες 7, Πονίτκα 4, Φράνκαμπ 14 (2), Μίκι 9 (1), Γκουντάιτις 2.

