Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Νίκη πρόκρισης για τους “ερυθρόλευκους”

Με γκολ στο 90' ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη κόντρα στην Φενέρμπαχτσε και πάει ακόμα και για πρωτιά και την απευθείας πρόκριση στους «16».

Με γκολ του Τικίνιο στο 90΄ ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τη Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Europa League και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Πλέον οι «ερυθρόλευκοι» διεκδικούν ακόμη και την πρωτιά και την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης, κάτι που θα πετύχουν με νίκη επί της Αντβέρπ στην Αμβέρσα την τελευταία αγωνιστική (9/12) και παράλληλα ήττα της Αϊντραχτ που αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη.

Η δεύτερη θέση οδηγεί στα play off εναντίον ομάδας που θα καταταγεί 3η σε όμιλο του Champions League.

Την ίδια ενδεκάδα που παρέταξε στο νικηφόρο ντέρμπι με την ΑΕΚ εμπιστεύτηκε ο Μαρτίνς. Με σύστημα 4-2-3-1 άφησε στους Τούρκους την κατοχή της μπάλας και προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα των Ονιεκούρου, Αγκιμπού, Ελ Αραμπί στις αντεπιθέσεις. Παρόμοια συνταγή, δηλαδή, με το πρόσφατο ντέρμπι του ΟΑΚΑ. Πάτησε με αξιώσεις την περιοχή της «Φενέρ» χωρίς όμως να δημιουργήσει κάποια μεγάλη ευακιρία. Αντίθετα, οι Τούρκοι απείλησαν άμεσα με ξαφνικό σουτ του Καχβετσι που αιφνιδίασε τους πάντες στο 18΄, αλλά ο Ολυμπιακός «σώθηκε» από το δεξί δοκάρι του Βατσλίκ. Αμέσως μετά ο Μπερίσα εκτέλεσε μέσα από την περιοχή και η μπάλα έφυγε άουτ, ενώ ο «Θρύλος» απάντησε με φαλτσαριστό του Λαλά στο 22΄ και κεφαλιά του Ελ Αραμπί στο 38΄.

Η ισοπαλία θα ήταν ένα αποτέλεσμα βολικό για τον Ολυμπιακό που θα τον διατηρούσε σε θέση ισχύος όσον αφορά τη δεύτερη θέση του 4ου ομίλου. Γι΄αυτό και δεν άλλαξε τακτική στο β΄ ημίχρονο, εξακολουθώντας να προσεγγίζει το ματς με ιδιαίτερη επιφύλαξη και προσοχή στην άμυνα, ενώ είχε να διαχειριστεί και την απώλεια του Σωκράτη Παπασταθόπουλου, νωρίς λόγω τραυματισμού. Παρότι μπήκε δυνατά στο β΄ ημίχρονο, πάλι η Φενέρμπαχτσε φρόντισε να τον... προσγειώσει, χάνοντας σημαντική ευκαιρία με τον Μερτ Χακάν στο 53΄. Πάντως η είσοδος του Μπουχαλάκη και του Ρόνι Λόπες προσέδωσε περισσότερη ηρεμία στους «ερυθρόλευκους», ειδικά στο χώρο του κέντρου, κλείνοντας τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών.

Στο 74΄ ο Ελ Αραμπί έβαλε πολύ άσχημα το σώμα του και «σπατάλησε» την έξοχη ασίστ του Ρέαμπτσουκ, ενώ και ο Λαλά αστόχησε μετά από άλλη μία εξαιρετική σέντρα του Μολδαβού που ήταν κορυφαίος για την ελληνική ομάδα. Στο τελευταίο δεκάλεπτο ήταν ο Ολυμπιακός που πίεσε περισσότερο, μολονότι η τουρκική ομάδα «καιγόταν» για τη νίκη. Και ως επιστέγασμα των προσπαθειών όλης της ομάδας, αλλά και ιδιαίτερα του Όλεγκ Ρέαμπτσουκ, κατάφερε να φτάσει στη νίκη στην εκπνοή! Ακόμα μία υπέροχη παράλληλη μπαλιά του Μολδαβού στο 90΄, αυτή τη φορά «παρέλαβε» με ιδανικό τελείωμα ο Τικίνιο, αναδείχθηκε σε «χρυσή αλλαγή» και χάρισε στον Ολυμπιακό μια πολύ σπουδαία ευρωπαϊκή νίκη.

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτινς): Βατσλίκ, Λαλά, Παπασταθόπουλος (25΄λ.τρ. Μπα), Σισέ, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Μαντί Καμαρά (46΄ Μπουχαλάκης), Μασούρας (68΄ Βαλμπουενά), Αγκιμπού Καμαρά, Ονιεκούρου (46΄ Λόπες), Ελ Αραμπί (81΄ Τικίνιο)

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Βίτορ Περέιρα): Μπερκέ Οζέρ, Νόβακ (78΄ Ζάλαϊ), Κιμ, Τισεράν, Οσάγι-Σάμουελ, Ζάιτς (65΄ Μάγερ), Σόσα (78΄ Καντίογλου), Μερτ Χακάν, Ρόσι, Καχβετσί (65΄ Πέλκας), Μπερίσα

