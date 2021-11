Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Γερμανία: Νέο θλιβερό ρεκόρ στον ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων

Η Γερμανία θρηνεί ήδη περισσότερους από 100.000 νεκρούς από επιπλοκές του κορονοϊού.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του SARS-CoV-2 στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 76.414 τις προηγούμενες 24 ώρες, αριθμό άνευ προηγουμένου για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, φθάνοντας τα 5.650.170, δείχνουν που δημοσιοποίησε σήμερα Παρασκευή το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, ο φορέας επιδημιολογικής επιτήρησης της χώρας.

Οι θάνατοι 357 ασθενών εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19 αύξησαν τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη χώρα στους 100.476 νεκρούς μέχρι σήμερα, κατά την ίδια πηγή.

Η Γερμανία ξεπέρασε χθες Πέμπτη το τραγικό ορόσημο των 100.000 θανάτων.

Η αναζωπύρωση της πανδημίας φέρνει, προτού καν αναλάβει, σε δύσκολη θέση τον νέο κυβερνητικό συνασπισμό, που παίρνει το τιμόνι της χώρας τον Δεκέμβριο.

