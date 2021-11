Κόσμος

Γερμανία – Πράσινοι: Ποιοι αναλαμβάνουν Υπουργεία στην νέα Κυβέρνηση

Η Αναλένα Μπέρμποκ αναλαμβάνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Ρόμπερτ Χάμπεκ εκτός από Υπουργός θα είναι και αντικαγκελάριος.

Οι Πράσινοι ανακοίνωσαν αργά χθες το βράδυ τα στελέχη τους που θα αναλάβουν υπουργεία στη νέα κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον σοσιαλδημοκράτη (SPD) Όλαφ Σολτς, τον καγκελάριο εν αναμονή.

Οι δύο συμπρόεδροι, η Αναλένα Μπέρμποκ και ο Ρόμπερτ Χάμπεκ – όπως αναμενόταν – θα τεθούν επικεφαλής αντίστοιχα του υπουργείου Εξωτερικών και του νέου διευρυμένου υπουργείου Οικονομίας και Πολιτικής για το Κλίμα. Ο κ. Χάμπεκ θα είναι επίσης αντικαγκελάριος, όπως είχε συμφωνήσει με την κυρία Μπέρμποκ όταν η τελευταία ορίστηκε υποψήφια καγκελάριος των Πρασίνων.

Έκπληξη θεωρείται η υπουργοποίηση του πρώην αρχηγού του κόμματος, Τζεμ Έζντεμιρ, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διέρρευσαν στα γερμανικά ΜΜΕ, επικράτησε στην εσωκομματική διαμάχη του αρχηγού της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Άντον Χοφράιτερ και θα οριστεί υπουργός Αγροτικής Οικονομίας.

Ο κ. Έζντεμιρ ανήκει στην πτέρυγα των «ρεαλιστών» Πρασίνων, όπως και οι δύο συμπρόεδροι, ενώ ο κ. Χοφράιτερ στην «αριστερή» πτέρυγα, η οποία θεωρεί ότι αδικήθηκε. Ο κ. Έζντεμιρ θα γίνει ο πρώτος ομοσπονδιακός υπουργός τουρκικής καταγωγής και είναι επίσης πολύ γνωστός για την αυστηρή κριτική του προς τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το υπουργείο Περιβάλλοντος θα αναλάβει η Στέφι Λέμκε.

Το υπουργείο Οικογενειακών Υποθέσεων θα αναλάβει η πρώην υπουργός Περιβάλλοντος της Ρηνανίας - Παλατινάτου, η Άνε Σπίγκελ. Πρόκειται για δυο μέλη της «αριστερής» πτέρυγας.

Ακόμη, η Κλαούντια Ροτ, αντιπρόεδρος του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, θα ορκιστεί νέα υφυπουργός για τα ΜΜΕ και τον Πολιτισμό.

Παραδοσιακά, οι Πράσινοι στην κατανομή των αξιωμάτων φροντίζουν να υπάρχει ισοτιμία μεταξύ ανδρών και γυναικών και μεταξύ «ρεαλιστών» και «αριστερών».

