Πολιτισμός

“Ενώπιος Ενωπίω” - Γιάννης Βογιατζής: Το μεγάλο παράπονο από τον Τόλη Βοσκόπουλου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σπουδαίος Έλληνας τραγουδιστής αποκαλύπτει τον λόγο που δεν μιλούσε με τον καρδιακό του φίλο Τόλη Βοσκόπουλο και γιατί δεν τραγούδησε τον ύμνο του Ολυμπιακού.

Καλεσμένος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, «Ενώπιος Ενωπίω», ήταν το βράδυ της Πέμπτης ο Γιάννης Βογιατζής.

O σπουδαίος Έλληνας τραγουδιστής μίλησε για τη διαδρομή του στη μουσική και τον κινηματογράφο, αποκάλυψε τον λόγο που δεν μιλούσε μετον καρδιακό του φίλο Τόλη Βοσκόπουλο και για τη πρόταση για τον ύμνο του Ολυμπιακού και ο λόγος που δεν τον τραγούδησε.

Ο λόγος που δεν μιλούσε με τον καρδιακό του φίλο Τόλη Βοσκόπουλο

“Έπεσε μια απαγορευτική σιγή με τον Τόλη. Ήμασταν από το πρωί μέχρι το βράδυ μαζί, όταν ήταν με τη Στέλλα Στρατηγού, όποτε τον έπιανε η τρέλα με έπαιρνε τηλέφωνο και στις 2 και 3 το βράδυ και βρισκόμασταν. Είχε ένα δωματιάκι από πάνω το διαμέρισμα και μαζευόμασταν και γράφαμε τραγούδια και λέγαμε τα δικά μας.

Κάποια στιγμή, όταν χώρισε από τη Στέλλα και έκανε δεσμό με τη συγχωρεμένη τη Ζωίτσα, δεν ξέρω τι συνέβη και δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί εξαφανίστηκε. Είχαμε χρόνια να μιλήσουμε, μια φορά είχαμε μιλήσει όταν ήταν με την Γκερέκου στου Ψυρρή είπαμε μια καλησπέρα πολύ τυπικά και ήθελα κάποια στιγμή, του το έλεγα να μιλήσουμε, να μου εξηγήσει. Σε τι έφταιξα. Μπορεί να φοβόντουσαν μήπως του βάλω λόγια επειδή ήμασταν πολύ κολλητοί, ποτέ μου δεν το έχω καταλάβει.

Τον αγαπούσα πάρα πολύ τον Τόλη και όχι γιατί μου είχε δώσει τα δύο τραγούδια που από το ένα το “Αλήτες αδέλφια πουλιά” με έβγαλαν και χουντικό. Είχε γράψει ο Γιάννης ο Καψής στα “Νέα” ότι είμαι χουντικός επειδή το είπα το 1971. Το MEGA μάλιστα με έχει κάνει μπλόκο ”.

Η πρόταση για τον ύμνο του Ολυμπιακού και ο λόγος που που δεν τον τραγούδησε

“Το 1962 ήμασταν στην εξέδρα εγώ, ο Μουζάκης και ο Οικονομίδης και βλέπαμε την ομάδα μας. Ο ύμνος αυτός είχε τραγουδηθεί πιο μπροστά από τον Λέανδρο, τον πατέρα της Βίκυς Λέανδρος, αλλά δεν πήγε… Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τότε μου λέει ο Οικονομίδης θα μας πεις τον ύμνο; Και καλά έκανα και τον είπα γιατί είναι η μεγαλύτερη μου επιτυχία, διαχρονική” είπε ο αγαπημένος τραγουδιστής.

“Όλοι ερωτεύτηκαν τη συγκεκριμένη εκτέλεση, ήταν ύμνος. Θα μπορούσα να είχα τραγουδήσει τον ύμνο του Ολυμπιακού, μου έκαναν πρόταση και τους είπα ότι ήθελα λεφτά και μου λένε γιατί σε εμάς ζητάς λεφτά, και τους είπα ότι ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα μου. Όμως έχω τραγουδήσει και τον ύμνο της Ξάνθης τον οποίο την τρίτη ημέρα τον κατεβάσανε”.

Ο λόγος που δεν ήθελε να τραγουδήσει το “σ’αγαπώ σ’ όλες τις γλώσσες”

“Αυτό το τραγούδι ήταν για τις ανάγκες της ταινίας, εγώ δεν θα τραγουδούσα τέτοιο κομμάτι. Είπα τότε “για την ταινία θα το πεις”. Γι’ αυτό και δεν ήταν καλά γραμμένο. Σε ένα εστιατόριο στη Θεσσαλονίκη πήγα με τη γυναίκα μου και υπήρχε μια κινέζα σερβιτόρα και της έλεγα “τσε τσα κο” και τη ρώτησα αν μιλάει ελληνικά και μου λέει στα ελληνικά το σ’ αγαπώ είναι “ουάι ινί”. Άλλα ντ’ άλλα ήταν ο στίχος… και μου το ζητάγανε “τσε τσα κό”” .

“Στον Σπάρτακο οφείλω τα πάντα, μέγας μαέστρος, ήμουν τραγουδιστής ορχήστρας και κάναμε μια μπάντα. Στη Λέσχη των Αμερικάνων αξιωματικών είπα ένα τραγούδι με θράσος το “because off you”. Ήξερα πέντε λέξεις και με φωνάξανε και μου δώσανε συγχαρητήρια, εγώ νόμιζα ότι θα έτρωγα ξύλο. Το 1959 στο πρώτο φεστιβάλ ο Σπάρτακος ήθελε να τραγουδήσω το “Εσένα” και μου το είπε ο Δημήτρης Χορν που ήταν στην επιτροπή. Επέμενε ο Σπάρτακος και μου είπε “στον Σπάρτακο πρέπει να του βγάζεις το καπέλο γιατί αλλιώς δεν θα το τραγουδούσες”.

Η αποκάλυψη του Μεταξόπουλου για το “Αδέλφια μου, αλήτες, πουλιά” και το στριπτίζ

“Από τα 67 χρόνια που χορεύω τα περισσότερα ήταν με τον Γιάννη Βογιατζή, σε θέατρα και σε κέντρα. Αυτό που μας έκανε γνωστούς ήταν ότι κάναμε κωμικά νούμερα στο κέντρο. Είναι η εποχή που ο Γιάννης είπε το “Αδέλφια μου, αλήτες πουλιά” και μπήκαμε σε ένα κοστούμι και ο Γιάννης έκανε τον εαυτό του και εγώ έκανα τον Βοσκόπουλο. Το γέλιο ήταν ότι μετά κάναμε στριπτίζ και βγάζαμε σιγά σιγά τα ρούχα” ανέφερε ο Φώτης Μεταξόπουλος.

“Την ώρα που γδυνόμαστε κατέβαζα το φερμουάρ από παντελόνι και έβγαζε ο Βογιατζής το χέρι του έξω και καταλαβαίνετε τι γινόταν. Επίσης κάναμε τις αδελφές Μπρόγερ, και ένα από τα ωραιότερα ήταν ο Αντώνιος με την Κλεοπάτρα με τη Μαρινέλλα στο Παγκόσμιο. Πήγαμε Αυστραλία. Μεγάλη επιτυχία. Ο Γιάννης επί δεκαετίες ήταν το πρώτο όνομα στη διασκέδαση. Όταν γυρίσαμε με πάντρεψε και γίναμε και κουμπάροι” σημείωσε.

“Δεν ξέρει κανένας ότι ο Φώτης Μεταξόπουλος είχε φανταστική φωνή και ήταν ο μόνος χορευτής που έχουμε κάνει ντουέτο στη δισκογραφία στο οι “Μόρτες” του Μουζάκη” σχολίασε με την σειρά του ο Γιάννης Βογιατζής και συμπλήρωσε “Ο Φώτης ήταν μεγάλη υπόθεση, ήταν χορογράφος, χορευτής, σκηνοθέτης”.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Βρετανία: Συναγερμός για την νέα μετάλλαξη από την Αφρική

Στην Ελλάδα τα λείψανα ηρώων που “έπεσαν” στην Κύπρο το 1974 (εικόνες)

Καιρός: βροχές, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι την Παρασκευή