Κατάταξη UEFA: Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ χάρισαν 4 θέσεις στην Ελλάδα!

Χαμόγελα για τις ελληνικές ομάδες αν και πολλά θα κριθούν στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων.

Η νίκη επί του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε έκανε τριπλό καλό στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι μόνο χάρισε τους βαθμούς στην Ελλάδα, όχι μόνο εξασφάλισε είτε την 1η είτε την 2η θέση στον όμιλο του Europa League (άρα έξτρα μπόνους) αλλά κράτησε και την Τουρκία από κάτω.

Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ δε νίκησε την Σλόβαν Μπρατισλάβας αλλά λογικά θα μας χαρίσει μία ακόμη νίκη κόντρα στη Λίνκολν και πολύ πιθανό να μας χαρίσει και την πρόκριση ως δεύτερος στον όμιλό του στο Europa Conference League.

Ήταν μια καλή βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο και μένει να δούμε τι θα γίνει την τελευταία αγωνιστική στους ευρωπαϊκούς ομίλους. Πόσες ομάδες θα συνεχίσουν τον Φεβρουάριο και ποιες ομάδες θα χαρίσουν μπόνους στις χώρες τους.

Πως φτάσαμε όμως στους 25.950 βαθμούς; Σε αυτούς έχουν προστεθεί οι μίνιμουμ 500 βαθμοί από τη σίγουρη πρόκριση του Ολυμπιακού. Αυτοί μπορούν να γίνουν 1000 εάν ο Ολυμπιακός τερματίσει πρώτος στον όμιλο του Europa League. Ταυτόχρονα περιμένουμε και μπόνους από τον ΠΑΟΚ (250 βαθμούς) αν τελικά τερματίσει δεύτερος στον όμιλο του Conference League.

H βαθμολογία της UEFA μετά και την 5η αγωνιστική

12η Σερβία 29.875 (2/4)

13η Βέλγιο 29.800 (4/5)

14η Ελβετία 28.675 (2/4)

15η Ελλάδα 25.950 (2/4)

16η Τουρκία 25.900 (3/5)

17η Κύπρος 25.875 (2/4)

18η Δανία 25.775 (4/5)

19η Κροατία 25.650 (1/4)

20η Τσεχία 25.600 (3/5)

21η Νορβηγία 24.750 (1/4)

