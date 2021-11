Κοινωνία

Άλιμος – Κονδύλης: Διευθυντής σχολείου θεώρησε μειωτικό να ανοίξει τη θέρμανση για τα παιδιά!

Ο διευθυντής του σχολείου σε έγγραφο του αναφέρει ότι είναι μειωτικό, προσβλητικό κι εκτός των καθηκόντων του να ασχολείται με τη θέρμανση του σχολείου.

Ο δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στο περιστατικό με τον διευθυντή σχολείου που αρνήθηκε να ανάψει τη θέρμανση του σχολείου με αποτέλεσμα να κρυώνουν οι μαθητές, ισχυριζόμενος ότι δεν είναι δουλειά του.

Ο κ. Κονδύλης αναφέρθηκε στο ιστορικό της υπόθεσης, τονίζοντας ότι όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της περασμένης σχολικής χρονιάς, όταν εν μέσω καραντίνας με τα σχολεία να παραμένουν κλειστά για μεγάλα χρονικά διαστήματα ο λογαριασμός του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για θέρμανση στο συγκεκριμένο σχολείο, ανήλθε σε μερικές χιλιάδες ευρώ, την ώρα που σε όλα τα υπόλοιπα σχολεία δεν ξεπέρασε τα 800 ευρώ.

Προκειμένου να εντοπιστεί το πρόβλημα, ο δήμαρχος έστειλε έναν τεχνικό για να δει τι συμβαίνει, αλλά όπως αποδείχθηκε η υπερκατανάλωση οφειλόταν στο ότι ουδείς μερίμνησε να κλείσει τη θέρμανση που παρέμενε ανοιχτή όταν το σχολείο ήταν κλειστό.

Όπως είπε ο δήμαρχος Αλίμου, όταν ζήτησε από τον διευθυντή του σχολείου να προσέχει για να μην υπάρχει σπατάλη, απάντησε εγγράφως ότι αυτό δεν είναι στα καθήκοντα του να ασχολείται με τη θέρμανση και είναι μειωτικό και προσβλητικό να του ζητούν κάτι τέτοιο.

Πριν από 2 μέρες ο διευθυντής του σχολείου έστειλε ένα έγγραφο με το οποίο έλεγε ότι τα παιδιά κρυώνουν. Στο σχολείο στάλθηκε εκ νέου τεχνικός για να δει τι συμβαίνει, αλλά απλά κανείς δεν είχε ανοίξει τη θέρμανση!

Ο δήμος αναγκάστηκε να βάλει έναν υπάλληλο να ανοίγει και να κλείνει τον διακόπτη της θέρμανσης στο σχολείο και χρειάστηκε η παρέμβαση του ΓΓ του υπουργείου Παιδείας για να πειστεί ο διευθυντής να κάνει το αυτονόητο από εδώ και πέρα.





