Κορονοϊός – Οικονόμου: Δεν πάμε σε lockdown, η χώρα θα παραμείνει ανοιχτή

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι τα τελευταία μέτρα δείχνουν να αποδίδουν. Τι είπε για το ενδεχόμενο επιβολής νέων μέτρων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε κατηγορηματικά ότι «δεν πρόκειται να πάμε σε νέο lockdown» και «θα κρατήσουμε τη χώρα ανοιχτή, ενισχύοντας συνεχώς το ΕΣΥ».

Ο κ. Οικονόμου, είπε επίσης ότι τα τελευταία μέτρα που ανακοινώθηκαν για την αναχαίτιση της πανδημίας έχουν οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης, αλλά και σταθεροποίησης των κρουσμάτων αν και σε υψηλά επίπεδα.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων και «αν χρειαστούν κάποιες μικρές σημειολογικές παρεμβάσεις θα τις δούμε στη συνέχεια».

Μάλιστα, στο ερώτημα αν υπάρχει περίπτωση να υποχρεωθούν και οι εμβολιασμένοι να κάνουν rapid test για κάποιες δραστηριότητες, είπε ότι όλα τα μέτρα που βλέπουμε σε άλλες χώρες αξιολογούνται αλλά δεν υπάρχει σκέψη να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο στη χώρα μας.

Για το ενδεχόμενο να ξεκινήσει ο εμβολιασμός των παιδιών 5-11 ετών και στη χώρα μας μετά το «πράσινο φως» που άναψε ο ΕΜΑ, απάντησε ότι «καλό θα ήταν σε τέτοια θέματα που είναι επιστημονικά να μην μιλάνε οι πολιτικοί», συμπληρώνοντας ότι το θέμα θα εξεταστεί από τους ειδικούς.

Ο κ. Οικονόμου υπογράμμισε ότι η κατάσταση που βιώνουμε είναι δύσκολη και στα νοσοκομεία δίνεται καθημερινά μια μάχη. Υπό το πρίσμα αυτό, υπήρξε μια σύσταση στους διοικητές των νοσοκομείων, όπου η πίεση είναι αφόρητη, να γίνεται μια αξιολόγηση και να αναβάλλονται κάποια χειρουργεία αν χρειαστεί.

Συμπλήρωσε δε ότι αυτό γίνεται μόνο σε περιοχές όπου η πίεση από την πανδημία είναι στο «κόκκινο» και για παράδειγμα στην Αττική υπάρχουn ελάχιστα χειρουργεία που «πήγαν πίσω», ενώ για το λόγο αυτό έχει εξασφαλιστεί η συνεργασία και με τις ιδιωτικές κλινικές.

