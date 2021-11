Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη της Μποτσουάνα: Παγκόσμιος συναγερμός, έκτακτη σύσκεψη ΠΟΥ

«Εφιάλτης» η νέα μετάλλαξη της Μποτσουάνα. Το στέλεχος περιλαμβάνει 32 μεταλλάξεις. Συνεδριάζει εκτάκτως ο ΠΟΥ.

Παγκόσμιο συναγερμό έχει σημάνει η νέα παραλλαγή του κορονοϊού που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Μποτσουάνα. . Πρόκειται για μία παραλλαγή η οποία έχει τουλάχιστον 32 μεταλλάξεις και οι επιστήμονες προειδοποιούν πως έχει μια βασική διαφορά από το αρχικό στέλεχος, στο οποίο βασίστηκαν όλα τα εμβόλια.

Μάλιστα, η Βρετανία είναι η πρώτη χώρα που ανακοίνωσε μέτρα, ώστε η μετάλλαξη της Μποτσουάνα (όπως έχει γίνει γνωστή) να μην εξαπλωθεί στη χώρα. Σημειώνεται πως πριν από ένα χρόνο περίπου οι βρετανοί επιστήμονες ήταν οι πρώτοι που είχαν προειδοποιήσει για τη μετάλλαξη Δέλτα του κορονοϊού – η οποία σήμερα καλπάζει σε όλη την Ευρώπη – και την υψηλή μεταδοτικότητά της.

Την Παρασκευή οι επιστήμονες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας θα συνεδριάσουν εκτάκτως εξαιτίας της νέας μετάλλαξης κορονοϊού. Ο ΠΟΥ θα συζητήσει για τη νέα αφρικανική μετάλλαξη και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτή στα εμβόλια και στις ήδη υπάρχουσες θεραπείες κατά του κορονοϊού.

Την ανακοίνωση έκανε η επικεφαλής επιδημιολόγος για τον κορονοϊό του ΠΟΥ, Μαρία Βαν Κερκόβε κατά τη συνέντευξη τύπου της Πέμπτης λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρουμε πολλά ακόμα για το νέο στέλεχος. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι το νέο στέλεχος έχει πολλές μεταλλάξεις. Και όταν έχεις τόσες μεταλλάξεις, μπορεί να έχει αντίκτυπο στο πως συμπεριφέρεται ο ιός».

Αν ο ΠΟΥ αποφασίσει πως πρόκειται για μετάλλαξη «ιδιαίτερου ενδιαφέροντος» τότε θα της δοθεί το όνομα Nu.

Η νέα μετάλλαξη B.1.1.529

Η νέα παραλλαγή του κορονοϊού που εντοπίστηκε στην Αφρική είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς έχει τον διπλάσιο αριθμό μεταλλάξεων σε σύγκριση με την Δέλτα, μεταξύ των οποίων και κάποιες που συνδέονται με τη δυνατότητα να μην αναγνωρίζεται από τα αντισώματα.

Η παραλλαγή αυτή, η αποκαλούμενη B.1.1.529, φέρει μια πρωτεΐνη ακίδα που είναι δραματικά διαφορετική από εκείνη του αρχικού στελέχους του κορονοϊού, στο οποίο βασίστηκαν τα εμβόλια για την Covid-19.

Επιστήμονες στη Βρετανία σημειώνουν πως έχει μεταλλάξεις που είναι πιθανόν να μην αναγνωρίζονται από τα αντισώματα που παράγονται τόσο από τις προηγούμενες μολύνσεις όσο και από τον εμβολιασμό, καθώς και μεταλλάξεις που συνδέονται με αυξημένη μεταδοτικότητα.

Μέτρα από Βρετανία, Ιαπωνία και Ισραήλ

Οι Βρετανοί υγειονομικοί είχαν από την αρχή κρούσει τον κώδωνα και ύστερα από τις σχετικές εισηγήσεις, το αρμόδιο επιτελείο του Λονδίνου αποφάσισε τη χάραξη νέας πολιτικής περιορισμών στις μετακινήσεις.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του υπουργού Υγείας της Βρετανίας, Σατζίντ Χαβίντ, έξι χώρες της Αφρικής εντάσσονται στην «κόκκινη λίστα» και από την Παρασκευή, στις 12:00, θα απαγορεύονται οι πτήσεις από τους εν λόγω προορισμούς.

Αναστέλλονται όλες οι πτήσεις από Νότια Αφρική, Ναμίμπια, Ζιμπάμπουε, Μποτσουάνα, Λεσότο και Σουαζιλάνδη. Και η Ιαπωνία ανακοίνωσε ότι υιοθετεί τον ίδιο κόκκινο κατάλογο σήμερα Παρασκευή.

Την ανησυχία του εξέφρασε ο Βρετανός υπουργός Υγείας, μιλώντας για μια ιδιαίτερα μεταδοτική μετάλλαξη που μπορεί να καταστήσει λιγότερο αποτελεσματικά τα εμβόλια.

«Χρειάζονται περισσότερα δεδομένα, αλλά παίρνουμε προφυλάξεις τώρα» ανέφερε ακόμη ο υπουργός.

«Από αύριο το μεσημέρι, έξι αφρικανικές χώρες θα προστεθούν στον κατάλογο. Οι πτήσεις θα απαγορευτούν προσωρινά και οι Βρετανοί ταξιδιώτες (από αυτές) θα πρέπει να μπαίνουν σε καραντίνα», πρόσθεσε.

Παράλληλα, την Πέμπτη το Ισραήλ ανακοίνωσε την απαγόρευση εισόδου σε ταξιδιώτες που θα έρχονται από τη Νότια Αφρική και τις γειτονικές χώρες.

H Αυστραλία ανακοίνωσε σήμερα ότι διερευνά τη νέα παραλλαγή της COVID-19 που εξαπλώνεται στη Νότια Αφρική και προειδοποίησε ότι είναι ενδεχόμενο να κλείσει τα σύνορά της σε ταξιδιώτες από την αφρικανική χώρα, σε περίπτωση που αντιμετωπίσει κίνδυνο από την αύξηση της μετάδοσης του νέου παραλλαγμένου στελέχους.

Ο Αυστραλός υπουργός Υγείας Γκρεγκ Χαντ δήλωσε πως θα αντιδράσει ταχύτατα, αν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κατατάξει τη νέα παραλλαγή ως ένα σημαντικό παραλλαγμένο στέλεχος του κορωνοϊού.

Ανάρτηση του Ηλία Μόσιαλου για τη νέα μετάλλαξη

Χρειάζεται συνεχής επιδημιολογική επιτήρηση και απαγόρευση των πτήσεων από ορισμένες χώρες της Αφρικής, μέχρι να έχουμε καλύτερη εικόνα της εξελισσόμενης κατάστασης, αναφέρει σε ανάρτηση του στο Facebook o καθηγητής Πολιτικής της Υγείας Ηλίας Μόσιαλος της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (LSE), αναφερόμενος στην εμφάνιση μιας νέας αφρικανικής παραλλαγής με πολλές μεταλλάξεις.

Επισημαίνει, επίσης, ότι "και σε πολλές άλλες περιπτώσεις είχαμε ανησυχήσει πολύ αλλά τελικά, με εξαίρεση των 'Αλφα και Δέλτα παραλλαγών, δεν αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Όποτε αν η νέα παραλλαγή είναι λίγο πιο επικίνδυνη αλλά λιγότερο μεταδοτική από τη Δέλτα, τότε ίσως να μην υπάρξει ιδιαίτερο πρόβλημα".

Ο κ. Μόσιαλος αναφέρει ότι πράγματι "υπάρχει ανησυχία διεθνώς για τη νέα παραλλαγή του κορονοϊού, που την αποκαλούν παραλλαγή Μποτσουάνα, μέχρι να μετονομαστεί και να της αποδοθεί ελληνικό γράμμα. Είναι λάθος βέβαια να την αποκαλούμε παραλλαγή Μποτσουάνα, γιατί ναι μεν η ύπαρξή της ταυτοποιήθηκε στην Μποτσουάνα, αλλά η παραλλαγή μπορεί να ξεκίνησε σε άλλη αφρικανική χώρα".

Υπενθυμίζει ότι είχε "επισημάνει ήδη από τις αρχές της πανδημίας, ότι αν δεν έχουμε μαζικό εμβολιασμό της μεγάλης πλειοψηφίας των κατοίκων του πλανήτη, η πιθανότητα εμφάνισης νέων παραλλαγών ιδιαίτερα σε περιοχές με χαμηλά ποσοστά εμβολιασθέντων θα είναι μεγάλη. Δυστυχώς, στην Αφρική μόνο το 6,5% του πληθυσμού είναι πλήρως εμβολιασμένο".

