Κοινωνία

Σχολική βία: 16χρονη έσβησε τσιγάρο στο μάτι συμμαθήτριας της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένα αδιανόητο περιστατικό βίας με πρωταγωνιστές ανηλίκους, αυτή τη φορά στο ΕΠΑΛ Δραπετσώνας.

Ακόμη ένα αδιανόητο περιστατικό βίας με πρωταγωνιστές ανήλικους μαθητές σημειώθηκε στο ΕΠΑΛ Δραπετσώνας.

Μια 16χρονη μαθήτρια επιτέθηκε σε συμμαθήτρια της κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και της έστριψε ένα αναμμένο τσιγάρο στο μάτι.

Ευτυχώς το περιστατικό είδε ένας από τους καθηγητές που επενέβη για να αποφευχθούν τα χειρότερα και οδήγησε το θύμα στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Μαθήτριες του σχολείου μίλησαν στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» δίνοντας πληροφορίες για το περιστατικό, αλλά και τι προηγήθηκε αυτού.

Να σημειωθεί ότι τηλεοπτικά συνεργεία που πήγαν στο σχολείο για να κάνουν ρεπορτάζ, δέχθηκαν επίθεση με πέτρες και μπουκάλια από ομάδα νεαρών.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Βρετανία: Συναγερμός για την νέα μετάλλαξη από την Αφρική

Στην Ελλάδα τα λείψανα ηρώων που “έπεσαν” στην Κύπρο το 1974 (εικόνες)

Κορονοϊός – Οικονόμου: Δεν πάμε σε lockdown, η χώρα θα παραμείνει ανοιχτή