Κοινωνία

Μανώλης Καντάρης: Πέθανε η χήρα του άνδρα που δολοφόνησαν για μία κάμερα

Ο σύζυγός της είχε δολοφονηθεί για μία κάμερα την ώρα που την πήγαινε στο αυτοκίνητό του για να μεταφέρει στο νοσοκομείο για να γεννήσει

Έφυγε από τη ζωή από καρκίνο η Σιμόνα Βιρτζίλι, η χήρα του Μανώλη Καντάρη που είδε τον άνδρα της στα 44 του να δολοφονείται ενώ πήγαιναν στο μαιευτήριο να γεννήσει το 2011.

Η Σιμόνα Βιρτζίλι, πνευμονολόγος στο επάγγελμα και διευθύντρια της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν» πάλεψε με τον καρκίνο για χρόνια.

Η δολοφονία του Μανώλη Καντάρη

Ήταν 10 Μαΐου του 2011. Ο Μανώλης Καντάρης, σύζυγος της Σιμόνας, κατέβαινε από την πολυκατοικία που έμεναν, στη διασταύρωση των οδών Ηπείρου και Φυλής στην Αθήνα κατευθυνόμενος προς το πάρκινγκ που είχε αφήσει το αυτοκίνητό του. Ιδαίτερα χαρούμενος και συγκινημένος, ετοιμαζόταν να συνοδεύσει τη Σιμόνα στο μαιευτήριο για να γεννήσει, κρατώντας την κάμερα με την οποία είχε σκοπό να απαθανατίσει το νεογέννητο παιδί τους. Τρεις Αφγανοί όμως είχαν άλλα σχέδια. Τον δολοφόνησαν προκειμένου να του κλέψουν τη βιντεοκάμερα λίγα λεπτά πριν τον ερχομό του παιδιού του.

Οι δολοφόνοι του Μανώλη Καντάρη (ο ένας δεν βρέθηκε) είχαν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη και 23 χρόνια και χρηματικό πρόστιμο 1.000 ευρώ.

