Στέφανος Τσιτσιπάς: Η πρώτη ανάρτηση μετά το χειρουργείο

Πώς είναι η υγεία του Έλληνα τενίστα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κρατούσε κρυφό για αρκετό καιρό το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και το αποκάλυψε στο τέλος της σεζόν.

Του είχαν προτείνει οι γιατροί την επέμβαση, αλλά ο ίδιος όπως φαίνεται ήταν λίγο διστακτικός, καθώς επικρατούσε σιγή για το αν θα την κάνει ή όχι. Τελικά μπήκε στην διαδικασία και το θετικό είναι πως θα μπορεί να επιστρέψει τον άλλο μήνα στις προπονήσεις.

«Ολοι δίνουν μια κρυφή μάχη μέσα τους που δεν μπορούμε να δούμε και μερικές φορές η γραμμή μεταξύ νίκης και ήττας σε αυτή τη μάχη, είναι λεπτή» έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter.

Everybody is fighting a secret battle we cannot see and many times the line between victory and defeat in that battle is razor thin.