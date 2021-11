Life

“Το Πρωινό”: Τατσόπουλος και Σοφιανός κατά Σερβετάλη - Η αντίδραση Λιάγκα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την απόφαση του Άρη Σερβετάλη να αποχωρήσει από αποχωρήσει από την παράσταση "Ρινόκερος".

Σάλος και σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του Άρη Σερβετάλη να αποχωρίσει από την θεατρική παράσταση «Ρινόκερος», στο θέατρο Κιβωτός, μετά τα νέα μέτρα για τον κορονοϊό που απαγορεύουν την είσοδο σε ανεμβολίαστους στα θέατρα.

Την Πέμπτη οι ηθοποιοί, που έπαιζαν μαζί του στην παράσταση, εξέδωσαν ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία η παράσταση θα συνεχιστεί αφού θα προχωρήσουν σε αντικατάσταση του ηθοποιού.

Φίλιππος Σοφιανός, Πέτρος Τατσόπουλος και ο Πέτρος Ξεκούκης μίλησαν στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" για την απόφαση του Άρη Σερβετάλη.

«Το 1960, ο έξοχος Δημήτρης Χορν είχε δικαίωμα να βγει ένα βράδυ στην πλατεία έξω και να πει κύριοι σταματάω την παράσταση, δεν μπορώ να παίξω άλλο, σας κοροϊδεύω. Το έκανε και οι άνθρωποι το δεχόντουσαν. Δεν ξέρω αν ο κ. Σερβετάλης είναι του μεγέθους του Δημήτρη Χορν, να αποφασίσει μόνος του για μία παράσταση. Γιατί το θέατρο είναι ομαδικό άθλημα και εμπλέκει πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω ότι αυτό εμπεριέχει μία έπαρση μέσα και δεν συνάδει με το μέγεθος του ηθοποιού», ανέφερε ο Φίλιππος Σοφιανός και συνέχισε: «Δεν είναι τυχαίο ότι ανέφερα τον Δημήτρη Χορν. Από μεγάλους και σπουδαίους ανθρώπους θα μπορούσαμε να ανεχτούμε και ιδιοτροπίες και τα πάντα γιατί το ταλέντο τους ήταν πέρα από τους ορίζοντες που ξέραμε. Ο Άρης Σερβετάλης είναι ένας καλός ηθοποιός αποδεδειγμένα χωρίς καμία αντίρρηση και χωρίς καμία αμφισβήτηση επ’ αυτού. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει σε αυτό το μέγεθος του Χορν για να μπορεί να πει αποφασίζω και διατάζω».

Ο Γιώργος Λιάγκας τόνισε ότι διαφωνεί με την προσέγγιση του Σοφιανού "Δεν το έκανε ο Σερβετάλης λόγω αίσθησης μεγαλείου..." και τότε η Φαίη Σκορδά είπε "αναγνωρίζει όμως μία υπεροψία". Με τον Λιάγκα να την διακόπτει "Ρε, Φαίη δεν το έκανε γι' αυτό..." και έγινε στη συνέχεια χαμός στον αέρα της εκπομπής!

Από την πλευρά του Πέτρος Τατσόπουλος είπε : «Εγώ ως άθεος κινδυνεύω το ίδιο με έναν πολύ θρήσκο άνθρωπο. Τα μόνα μέτρα που μπορούμε να πάρουμε είναι κοινά για όλους. Θεωρώ γελοία την επιχειρηματολογία και την αβάσταχτη ελαφρότητά του. Το 2021 δεν έχεις το δικαίωμα να είσαι τόσο ηλίθιος. Δεν υπάρχει κάποιο παγκόσμιο σχέδιο, να μείνουμε όλοι σπίτι μας να πεθάνουμε. Πιστεύω ότι ούτε ο Άρης τα πιστεύει όλα αυτά. Ο Γρηγόρης Πετράκος από πλευράς ανευθυνότητας συναγωνίζεται αν δεν προπορεύεται του Σερβετάλη. Δεν μπορώ να συγχωρήσω τους ανθρώπους που εν ψυχρώ , ενώ το ξέρουν στέλνουν μαζικά κόσμο στις ΜΕΘ και στα νεκροταφεία. Ο Άρης Σερβετάλης έχει στήριξη από μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων οι οποίοι διακρίνονται για την πνευματική τους νωθρότητα".

"Δεν βάζουν το μυαλό τους να δουλέψει. Η σκέψη του ξεκίναγε από τη θρησκοληπτική στάση που κρατάει τον τελευταίο καιρό. Πιθανόν μπέρδεψε τον ρόλο του με την πραγματικότητα. Το μεγαλύτερο θαύμα είναι να ανακαλέσει και να μη στρέψει ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης στον όλεθρο», κατέληξε.





Ειδήσεις σήμερα:

Άλιμος – Κονδύλης: Διευθυντής σχολείου θεώρησε μειωτικό να ανοίξει τη θέρμανση για τα παιδιά!

“Ενώπιος Ενωπίω” - Γιάννης Βογιατζής: Το μεγάλο παράπονο από τον Τόλη Βοσκόπουλο (βίντεο)

Άγιος Στυλιανός: Ποιος ήταν ο προστάτης των παιδιών και των άτεκνων ζευγαριών